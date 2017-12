Jugend und Politik : Konstituierende Sitzung: Jupa wählt neuen Vorsitz

vergrößern 1 von 1 Foto: Chirvi 1 von 1

von Christopher Chirvi

erstellt am 03.Dez.2017 | 16:15 Uhr

„Jeder einzelne von euch ist mit mehr als 100 Stimmen gewählt worden“, betonte Carsten Roeder vom Kinder- und Jugendbüro – „darauf könnt ihr wirklich stolz sein“. Zum ersten Mal kam in dieser Woche das neue Itzehoer Jugendparlament (Jupa) zusammen. An der konstituierenden Sitzung im Historischen Rathaus nahm als Gast auch SPD-Ratsherr Hans-Dieter Helms teil. „Ich möchte damit meine Wertschätzung für dieses Parlament ausdrücken“, sagte er.

1058 der insgesamt 2884 wahlberechtigten 10- bis 18-jährigen Itzehoer hatten im November ihre Stimme abgegeben, so Roeder. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 36,7 Prozent. Alle 14 Kandidaten wurden so für die neue Legislaturperiode gewählt und vertreten damit bis 2019 die Stimme der Itzehoer Kinder und Jugendlichen.

In der ersten Sitzung des Jugendparlaments ging es in erster Linie um die Besetzung der Ausschüsse sowie der Wahl von neuen Vorsitzenden. „Wir haben schon überlegt, was wir machen, wenn sich niemand für den Vorsitz zur Wahl stellen möchte“, sagte Roeder, nachdem er die Frage gestellt hatte, wer denn dieses Amt übernehmen und somit unter anderem auch die künftigen Jupa-Sitzungen leiten wolle. Doch die Frage erübrigte sich dann recht zügig, als sieben Hände in die Luft gestreckt wurden. In einer anschließenden geheimen Wahl entschieden sich die Jugendparlamentarier für den 17-jährigen Oelixdorfer Phillip Urban sowie die 19-jährige Itzehoerin Laura Dombert als ihre neuen Vorsitzenden. Beide waren bereits Mitglied des ehemaligen Jugendparlaments gewesen und hatten auch dort zeitweise den Vorsitz übernommen.

Das Jupa kommt in der Regel alle 14 Tage zusammen, um den Kurs für die kommenden zwei Jahre abzustecken. Phillip Urban und Laura Dombert werden dann als Jupa-Vertreter auch bei der nächsten Ratsversammlung am 15. Dezember dabei sein.