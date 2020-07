Auswirkungen von Corona : Konfirmationen einzeln, in kleinen Gruppen und per Livestream

Auch Konfirmationen sind in Corona-Zeiten in Münsterdorf, Dägeling und anderen Orten anders.

von Joachim Möller

12. Juli 2020, 14:15 Uhr

Münsterdorf/Dägeling | „Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan.“ Ihren Konfirmationsspruch wollte Nena Pahl eigentlich am 17. Mai in einer vollbesetzen Münsterdorfer Kirche lesen. Vor Eltern, Verwandten und Mitkonfirmanden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde daraus nichts, alle Konfirmationen wurden verschoben. Erst jetzt konnte die 14-Jährige ihre Konfirmation in der Kirche nachholen. Der Gottesdienst fand allerdings nur für sie und ihre Familie im engsten Kreis statt.

ZITAT Es war trotzdem ein toller Gottesdienst. Beate Pahl, Mutter

Wie alle Pastoren musste sich auch Münsterdorfs Geistlicher Ralf Greßmann Gedanken machen, wie und wann die Konfirmationen des Frühjahrs nachgeholt werden. Auch nach der schrittweisen Lockerung passen mit Abstandsregel nur 40 Besucher in sein Gotteshaus. In Ansprache mit den Eltern und Jugendlichen entschied er sich für insgesamt zehn Konfirmationsfeiern, die bis ins nächste Jahr hineinreichen.

11 Konfirmanden werden nächstes Jahr eingesegnet

11 der 29 Jugendlichen wollten nicht auf das Gemeinschaftserlebnis Konfirmation verzichten, diese sollen am 22. April des kommenden Jahres eingesegnet werden. Die anderen werden allein, zu zweit oder zu dritt in eigenen Gottesdiensten konfirmiert. Nena Pahl wollte noch in diesem Jahr die Familie bei der Konfirmation versammeln, „außerdem hatte sie schon ihr Kleid“, sagt Beate Pahl. Aufgrund des Regens musste der Gottesdienst, den Pastor Greßmann gern auf dem Kirchplatz gefeiert hätte, in die Kirche verlegt werden. „Dort musste der Pastor allerdings allein singen, wir durften nicht mitsingen.“ Nur einzeln konfirmiert zu werden, hat aber auch Vorteile.

ZITAT Da ich alle gut kenne, kann ich die jeweilige Predigt auf die Jugendlichen abstimmen. Ralf Greßmann, Pastor in Münsterdorf

So sprach der Geistliche bei der passionierte Reitern Nena Pahl über die Gemeinschaft von Mensch und Tier, über Verlässlichkeit und Verantwortung. Ihre Konfirmationssprüche erhalten die Münsterdorfer Konfirmanden in diesem Jahr einmalig auf alten Schieferplatten, die bei der Neueindeckung des Kirchendaches gerettet wurden.

Verschoben werden musste in Münsterdorf Corona-bedingt auch die Abschlussfahrt. Mitte März sollte es für die Konfirmanden für drei Tage nach Barmstedt gehen.

Abschlussfahrt wird 2021 nachgeholt

„Wir saßen schon auf gepackten Koffern“, sagt Greßmann. Wenn es geht, soll die Tour im nächsten Jahr nachgeholt werden, „das habe ich den Jugendlichen versprochen“.

Wie Münsterdorf haben auch die meisten anderen Gemeinden im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf ihre Konfirmationen schon neu terminiert. Aufgrund der Abstandsregln sind alllerdings weniger Besucher zugelassen.

Die weiteren Termine

Kirchengemeinde Hohenlockstedt: Konfirmationen am 16. August.

Herzhorn und Süderau: Konfirmation am 23. August um 10 Uhr. Bei gutem Wetter wird ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Areal neben der St.-Annen-Kirche gefeiert. Falls es regnen sollte, finden zwei Gottesdienste nacheinander statt. Einige Konfirmanden werden sich auch im nächsten Jahr einsegnen lassen.

Hohenaspe: Konfirmationen in kleinen Gruppe am 29. August um 10, 12 und 14 Uhr, am 6. September um 10 und 12 Uhr. Um auch den Zuhausegebliebenen die Möglichkeit zu geben, an der Hohenasper Konfirmation zumindest visuell teilzunehmen, werden einige per Livestream übertragen.

St. Jakobi Itzehoe: Feier am 15. August im Pastoratsgarten.

St.-Michaelis-Gemeinde Itzehoe-Wellenkamp: Einsegnung am 30. August um 10 Uhr. Als Option können die Eltern aufs nächste Jahr ausweichen.

St.-Johannes-Kirchengemeinde Kremperheide: Konfirmation am 19. September um 15 Uhr auf dem Gelände des Gemeindezentrums.

Kirchengemeinde Beidenfleth: Konfirmation in Beidenfleth am 20. September um um 10 Uhr, in Wewelsfleth am 26. September um 14 Uhr sowie am 27. September um 10 Uhr.

Kirchengemeinde Hohenfelde-Hörnerkirchen: Acht Jugendliche werden am 30. August am Hörnerkirchener Gotteshaus eingesegnet, je vier Jugendliche am 13. September um 10 Uhr und am 19. September um 14 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche Hohenfelde. Alle übrigen wünschten ein Fest am 9. Mai 2021 in Hörnerkirchen.