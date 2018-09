Konfirmanden schwärmen aus

von shz.de

21. September 2018, 12:06 Uhr

Mit dem Jesus Connection Day werden heute die neuen Konfirmanden der Region begrüßt. Start ist um 14 Uhr in der St. Ansgarkirche, Wilhelmstraße 4. Das Team um die Gemeindepädagogen Tim Wendlandt, Simone Demsky und Maike Martens veranstaltet ein großes Geländespiel: Rund 150 Jugendliche begeben sich in der Innenstadt auf die Suche nach Jesus. Dort werden als Zeitzeugen verkleidete Mitarbeiter mit Straßentheater über ihre Begegnungen mit Jesus Auskunft geben. Die Konfirmanden sollen die Personen identifizieren, Rätsel lösen und Gruppenaufgaben bewältigen. Am Ende feiern alle gemeinsam einen kleinen Gottesdienst an einem noch geheimen Ort. Glaube finde im Alltag statt, so die Organisatoren. „Wir wollen in der Stadt präsent und unterwegs bei den Menschen sein, so wie Jesus es auch war.“