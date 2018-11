Spendenaktion in Brunsbüttel : Konfirmanden backen für den guten Zweck

5000 Brote wurden gebaken, um Ausbildungsprojekten in Indien, El Salvador und Äthiopien zu unterstützen.

von shz.de

02. November 2018, 10:26 Uhr

Zum zweiten Mal beteiligen sich die Brunsbütteler Konfirmanden an der Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“. Dabei geht es um die Unterstützung von drei Ausbildungsprojekten in Indien, El Salvador und Äthiopien. Die Aktion wird seit 2015 jährlich in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und Brot für die Welt durchgeführt.

Der Brunsbütteler Bäcker Heuer spendete in der Schleusenstadt die Zutaten und stellte die notwendigen Maschinen zur Verfügung. Backstubenleiter Bernd Peters und Mitarbeiterin Anke Völker ließen die Jugendlichen die Zutaten, bestehend aus Weizen- und Roggenmehl, Sauerteig, Salz, Wasser und Hefe abwiegen und einen Teig herstellen. Die Brotlaibe wurden mit einem Kreuz gekennzeichnet, bevor sie in den Ofen kamen.

„Das ist eine gute Gelegenheit, etwas in der Gemeinschaft für andere zu machen und gleichzeitig Einblick in ein Handwerk zu kriegen“, sagte Jugenddiakon David Göttsche. Die ersten Brote wurden von den Konfirmanden in der Heuer-Filiale in der Kaufhausstraße verkauft. Am Freitag wird erneut gebacken, diese Brote kommen dann Sonnabend in der Koogstraße zum Verkauf. Eventuelle übrig gebliebene Brote gibt es beim Gottesdienst am Sonntag gegen Spenden.