Kompliment vom Bundestrainer

Interview mit Diemo Ruhnow

von Reiner Stöter

20. September 2018, 12:59 Uhr

Nach dem Länderspiel gegen die Niederlande sprach unser Mitarbeiter Frank Kossiski mit Diemo Ruhnow (Bundestrainer für Doppel und Mixed, Foto), der das deutsche Team in Brokdorf coachte.

Wie ist das klare 5:0 sportlich zu bewerten?

Das Spiel war kein Selbstgänger, aber ich war zuversichtlich, dass wir nach dem gestrigen Sieg in Bremen auch hier gewinnen können. Gerade die Einzel der Niederländer waren stark besetzt, aber Yvonne Li hat fantastisch gespielt und auch Max Weißkirchen konnte seine Partie noch gut umbiegen. In den Doppeln waren wir dagegen von vorn herein die Favoriten. Da hat mich aber insbesondere die Leistung von Judith Petrikowski gefreut, die zuvor längere Zeit ausgefallen war und sich jetzt erstmals wieder auf diesem internationalen Niveau beweisen musste.

Wie waren die Rahmenbedingungen hier vor Ort?

Wir haben uns hier in Brokdorf sehr wohl gefühlt. Von der Stimmung her war das eines der besten Länderspiele, die ich bislang mitgemacht habe. Großes Kompliment! Die Halle war toll zurecht gemacht und man sah ja auch schon an der großen Anzahl der Helfer/innen, wie viel Arbeit hinter einem solchen Event steckt. Dafür herzlichen Dank!