Kooperation in Itzehoe : Kompetenz für Hund und Mensch

Zwei Hundeschulen tun sich in Itzehoe zusammen und stellen am 1. Juni ihr Angebot vor.

27. Mai 2019, 13:18 Uhr

ITZEHOE | Drei Frauen, zwei Hundeschulen und eine Kooperation: Angelika Liedtke-Heins, Inhaberin von Top Dogs 4 You, sowie Daniela Govers und Annett Braun von Via Cani läuten am 1. Juni durch einen Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr in der Lise-Meitner-Straße 4 ihre Zusammenarbeit ein.

In dem vielfältigen Angebot an Gruppen- und Einzeltraining durch Govers und Braun von Via Cani steht der Hund im Mittelpunkt. „Wir bieten Erziehungskurse vom Welpen bis zum erwachsenen Hund sowie Workshops“, sagt Govers. Ein großer Vorteil sei dabei, dass sie durch ihre Ausbildungen zur Tierphysiotherapeutin und -heilpraktikerin einen besonderen Blick für die Gesundheit der Hunde ihrer Kunden hätten, sagen die beiden Frauen.

Aber auch das Spaßangebot komme bei Via Cani nicht zu kurz. „Wer aktiv mit seinem Hund Zeit verbringen möchte, findet bei uns umfangreiche Möglichkeiten.“ Dazu zählen Kurse wie das Apportieren, Dog Walking oder Fun Fitness.

Neben der Anleitung zur Tiergestützten Interventionsarbeit und dem Absolvieren des Sachkundenachweises sowie Hundeführerscheins nach IBH-Richtlinien legt Angelika Liedtke-Heins den Fokus wiederum zusätzlich auf den Menschen. Seit 15 Jahren bietet sie professionelles Coaching und Schulungen nicht nur für Hundehalter an. Daher hat sie das Gesamtangebot ihrer Wirkungsbereiche nun kombiniert und erweitert ihr Angebot um das zielorientierte Dog Coaching.

Den Tag der offenen Tür wollen die drei Frauen nutzen, um für Fragen rund um ihr Angebot bereitzustehen. Es werde Vorführungen mit einigen Kunden geben, die auch für Erfahrungsgespräche bereit stünden, sowie eine Verlosung.