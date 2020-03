Kommunalpolitik : Kommunale Wählervereinigung in Dägeling feiert 50. Geburtstag

Seit der Gründung ist Horst Schack Vorsitzender.

von Delf Gravert

22. März 2020, 16:42 Uhr

Dägeling | Die Kommunale Wählervereinigung Dägeling (KWV) ist 50 Jahre alt geworden. „Damals fanden sich Dägelinger Bürger zusammen, die mit der Kommunalpolitik in ihrer Gemeinde unzufrieden waren und diese fortan selbst gestalten wollten“, erinnerte sich Horst Schack. Seither führt er die KWV als Vorsitzender.

Seinem Aufruf zur Gründungsversammlung 1970 folgten seinerzeit zahlreiche Interessierte. „52 Dägelinger traten sofort in die neue Wählervereinigung ein, um ihre Ideen in die Politik ihrer Gemeinde einzubringen.“ Bei der Gemeinderatswahl noch in selben Jahr errang die KWV auf Anhieb vier Mandate innerhalb der damals neun Sitze umfassenden Gemeindevertretung. „Die KWV hatte offensichtlich mit ihrer Initiative den Nerv der Bürger getroffen. Sie stellte auf Anhieb den Bürgermeister. Das war damals Max Hennings.“

Die KWV, so Horst Schack, blicke auf zahlreiche kommunalpolitische Erfolge zurück. „Wir haben die Initiative zur Gründung des heutigen Industrie- und Gewerbegebietes ergriffen, was wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung des Dorfs und seines Umlands beitrug.“ Und: „Die Mitwirkung der KWV Dägeling an der Erschließung mehrerer Neubaugebiete hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Gemeinde zwischenzeitlich stark gewachsen ist.“ Als weitere Erfolge der KWV wertet Horst Schack unter anderem die Einführung eines Veranstaltungskalenders, der die Feierlichkeiten in der Gemeinde koordinierte, sowie die Initiative für den Ernte-Dank-Umzug 1991, der seitdem in Dägeling alle fünf Jahre stattfindet. „Und geradezu legendär war das jährlich stattfindende Straßenboßeln, bei dem eine Mannschaft der Gemeinde gegen eine Mannschaft der Bundeswehr antrat.“ Folgerichtig habe die KWV Dägeling auch die Patenschaft für die 4. Kompanie des Jägerbataillons 67 in Nordoe übernommen. 1992 wurde die Einheit aufgelöst. Zu den weiteren Initiativen gehörte auch die Gestaltung eines Gemeindewappens sowie einer Flagge, die heute bei feierlichen Anlässen in Dägeling gehisst wird. Und: Das erste Kinderfest nach der Auflösung des Schulverbands 1973 für die Dägelinger Kinder war durch Horst Schack, damals Vorsitzender des Schulausschusses, organisiert worden.

Mit Blick auf die vergangenen 50 Jahre sagt der Kommunalpolitiker: „Die Kandidaten der KWV und ich, wir haben uns immer gerne und leidenschaftlich für das Wohl der Dägelinger einsetzt. Ich selbst habe mein Ehrenamt stets mit Stolz ausgeführt.“ Leider fänden sich immer weniger Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen wollten. „Das kann auch daran liegen, dass sich diese Personen oft Anfeindungen ausgesetzt sehen. Aber ich hoffe, dass sich immer Freiwillige finden werden, die bereit sind, sich für die Allgemeinheit einzusetzen.“

Die aktuellen Ziele der KWV Dägeling sind unter anderem die Schaffung von weiteren Bauplätzen und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Horst Schack ist Finanzausschussvorsitzender. Sein Ziel ist ein solider und ausgeglichener Haushalt, „um Steuererhöhungen für die Dägelinger zu vermeiden“; Peter Peters ist Mitglied im Bau- und im Rechnungsprüfungsausschuss; Dirk Münster ist Mitglied im Kulturausschuss.

>Wer Lust hat, sich in Dägeling zu engagieren und seine Ideen einbringen möchte, den Lädt Horst Schack ein, in seiner Wählergemeinschaft Mitglied werden. Kontakt: 04821/82832.