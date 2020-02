Kollmar : Kollmars Bürgermeister über Pläne für Zukunft der Gemeinde

Bürgermeister Klaus Meinert will den Hafen von Kollmar als touristisches Zentrum entwickeln – mit Parkraumkonzept.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

07. Februar 2020, 15:53 Uhr

Kollmar | Seit der Kommunalwahl 2018 ist Klaus Meinert Bürgermeister von Kollmar. Der Landwirt gehört der örtlichen Wählergemeinschaft an. Der 47-Jährige ist gebürtiger Kollmaraner und zog im Dezember 1994 aus der Großen Kirchreihe ein paar Meter weiter in sein heutiges Domizil in der Kleinen Kirchreihe um. 70 Milchkühe und ein Hofladen bilden Meinerts finanzielles Hauptstandbein. Und geben ihm den zeitlichen Raum, den er braucht, um das ehrenamtliche Bürgermeisteramt ausüben zu können.

Politik hat mich schon immer interessiert. Klaus Meinert, Bürgermeister Kollmar

1994 sei die Wählergemeinschaft gegründet worden, „und schon ein paar Jahre später bin ich eingetreten“, sagt der 47-Jährige. Seit 1998 war Meinert bürgerliches Mitglied im Bau- und Wegeausschuss, seit 2013 Gemeindevertreter. Mit Blick auf das Bürgermeisteramt sagt er: „Es war abzusehen, dass es mal so kommen könnte.“ Allerdings sei auch er überrascht gewesen, „dass der Moment dann so früh kam“. Dank seiner politischen Erfahrung habe er in etwa gewusst, was auf ihn zukommen würde. Bereut hat Meinert den Schritt bis heute nicht.

Straßenlaternen sollen auf LED-Technik umgerüstet werden

Zu tun gibt es viel. Etliche Projekte stehen in nächster Zeit auf den politischen Tagesordnungen. Das neue Baugebiet an der Schulstraße etwa, oder die Umsetzung wichtiger Teile des Dorfkonzeptes und die Umrüstung von rund 80 Straßenlaternen auf moderne LED-Technik. „Bi de School“ soll die Straße einmal heißen, an der 15 Grundstücke zum Verkauf stehen. „Zurzeit laufen die Ausschreibungen für die Erschließung“, sagt Meinert. „Im März sollen die Arbeiten vergeben werden.“ Entstehen sollen Ein- und Zweifamilienhäuser. Für Frühjahr oder Frühsommer sind der Bau der Erschließungsstraße und Kanalarbeiten geplant.

Läuft alles glatt, kann voraussichtlich ab Herbst gebaut werden.

Wir haben schon jetzt zirka 40 Interessenten für die Grundstücke. Klaus Meinert

Der Bürgermeister hofft, dass vor allem junge Familien in Kollmar ein neues Zuhause finden werden. Insbesondere langjährige Kollmaraner sollen dabei zum Zug kommen. 600 bis 800 Quadratmeter messen die Grundstücke. „Den genauen Preis müssen wir noch festlegen.“

Im März wollen Kollmars Gemeindevertreter das Ortsentwicklungskonzept beschließen. Zu den darin verankerten Kernthemen gehört unter anderem das seniorengerechte Wohnen. Auch der Hafen Kollmar nimmt einen großen Raum ein. „Den wollen wir weiterentwickeln und schmucker machen, inklusive Parkplatzkonzept“, kündigt Klaus Meinert schon einmal an.

Sorgen bereiten die rund 20 Dalben im Hafen

„Da sind etliche abgängig“, erklärt Kollmars Bürgermeister. Wie tief die langen Holzstangen im Schlick sitzen, könne er nicht sagen. Ganz einfach werde es jedenfalls nicht, die alten Dalben zu entfernen.

Wie viele neue anschließend gesetzt werden sollen, darüber müsse noch entschieden werden. „Wir werden ziemlich sicher einen Planer mit der Erstellung eines Hafenkonzepts beauftragen“, so Meinert. Wichtig ist ihm, dass die Bürger bei der Erneuerung des Hafenareals mitgenommen werden. Der Hafen bilde Kollmars touristisches Zentrum. Doch gerade die Tagestouristen würden auch Verkehrslärm mit sich bringen. Darauf müsse bei einem neuen Parkraumkonzept geachtet werden, um die Dorfgemeinschaft zu erhalten.

Förderantrag für Umrüstung ist bewilligt

Von den etwa 120 Straßenlaternen im Ort wurde schon rund ein Drittel auf LED umgerüstet. Nun soll der Rest folgen. Ein entsprechender Förderantrag sei bereits bewilligt worden. „Im Bereich Bielenberg/Strohdeich überlegen wir, noch zusätzliche Lampen anzubringen“, sagt Meinert. „Dort stehen die alten so weit auseinander, dass da gut noch neue zwischenpassen würden.“ Mit Blick auf die Umsetzung des Dorfkonzeptes hätten sich zwei Arbeitsgruppen gebildet, mit denen die Gemeinde nun zusammenarbeite. Ein Projekt, das Kollmar fit für die Zukunft machen soll, sind E-Ladestationen im Dorf. Konkret angedacht ist bereits eine Ladestelle an der Kirche. Weitere könnten folgen, kündigt Kollmars Bürgermeister an.