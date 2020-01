Kollmar mit Auswärtssieg

von Reiner Stöter

12. Januar 2020, 16:15 Uhr

Kollmar | Die Rückrunde begann für die Handball-Landesliga Frauen der SG Kollmar/Neuendorf mit einem 27:26 (12:16)-Auswärtserfolg bei IF Stjernen Flensborg. Durch diesen Erfolg verbessert sich die SG auf Tabellenplatz fünf.

Die Schützlinge von Trainer Ralf Kardel/Ture Hamer starteten eher bescheiden in die Partie. Das Rückzugsverhalten war ebenso schlecht wie die Abwehrarbeit, bei der es Absprachefehler gab. So konnten die Gastgeberinnen über 7:3 (10.), 12:7 (18.), 16:10 (28.) eine 16:12-Halbzeitführung herauswerfen. Nach dem Wechsel wurde es zunächst nicht besser bei der SG. Doch so langsam kämpften sich die Gäste ins Spiel und kamen zum 16:17 (38.) Anschluss. IF Stjernen Flensborg erhöhte anschließend zwar wieder auf 20:16 (40.) und 22:18 (43.). Doch Kollmar kämpfte um jeden Ball, die Abwehr stand jetzt besser und so verkürzte man auf 22:23 (50.). In den letzten zehn Minuten legten die Gäste nochmal eine „Schippe“ drauf, packten ordentlich zu und schafften mit 24:24 (56.), 25:25 (58.) und 26:26 (59.) jeweils den Ausgleich. In der spannenden Schlussphase erzielte Elena Reimers in der 60. Minute schließlich den Siegtreffer zum 27:26.



Kollmar/Neuendorf: Elena Reimers 4, Kristin Brandt 6, Lisa Butenop 3, Annika Schulz, Franziska Fock, Tasmin Verunac 1, Janina Großmann, Elena Verunac 7, Kim Heesch, Rebecca Hauschildt 3, Regina Fritzler 2, Denise Stoldt