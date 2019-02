Haushalt 2019 verabschiedet : Kollmar kauft Land und saniert Straßen

Zudem will die Gemeinde Aktien der Schleswig-Holstein-Netz AG erwerben.

von shz.de

06. Februar 2019, 15:40 Uhr

Geld war das beherrschende Thema der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend im Gemeindehaus der Kirche. Die Kommunalpolitiker verabschiedeten den Haushalt für dieses Jahr und gaben ihre Zustimmung zu einer Beteiligung an der Schleswig-Holstein-Netz AG durch den Erwerb von Aktien.

Zahlreiche Investitionen sind in diesem Jahr vorgesehen. Rund 500 000 Euro stehen dabei für Landankäufe, unter anderem für das Neubaugebiet an der Schulstraße, und Wohnbauförderung an. Die Erneuerung der Straße Moorhusen wird knapp 180 000 Euro kosten, 150 000 Euro wurden für die Sanierung der Allwetternstraße eingeplant. Für die Erneuerung der Dalben im Hafen Kollmar wurden 20 000 Euro bereitgestellt. Weitere Mittel werden für die Feuerwehren, die Sportförderung, Straßenbeleuchtung und die Schmutzwasserbeseitigung ausgegeben.

Für den Ankauf der SH-Netz AG Aktion für insgesamt 664 100 Euro gab es außerdem das OK der Gemeindevertreter. „Damit geht die Gemeinde kein Risiko ein, Strom wird immer gebraucht und wir rechnen damit, dass wir bereits in diesem Jahr Dividenden in Höhe von gut 18 000 Euro erhalten. Das ist Extra-Geld, dass wir dann für unsere Gemeinde ausgeben können“, erklärte Bürgermeister Klaus Meinert.

Nach den Berechnungen der Verwaltung ergibt sich zum Ende dieses Jahres für die Gemeinde ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1,018 Millionen Euro, Schulden und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre bestehen nicht. Außerplanmäßig wurden für das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 knapp 55 000 Euro zur Finanzierung der Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt. „Hier hatten wir zu wenig Geld für die bestehenden fünf Gruppen in den Haushalt eingestellt“, begründete Meinert seine Eilentscheidung.