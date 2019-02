Kremperheide : Kollegin an die Brust gefasst

2100 Euro muss ein 56-Jähriger zahlen, weil er seiner Kollegin an die Brust gefasst hatte.

von Yannick Kitzinger

10. Februar 2019, 13:54 Uhr

Was genau ihr im Sommer vergangenen Jahres zugestoßen war, das konnte die Zeugin nur unter Tränen berichtet: Wie jeden morgen war sie um kurz vor 7 Uhr zur Arbeit in Kremperheide erschienen. An ihrem Arbeitsplatz rührte sie sich wie immer ihren Cappuccino an. Nur ein weiterer Kollege hielt sich zu diesem Zeitpunkt noch mit ihr in der Produktionshalle auf. Die beiden redeten miteinander. „Eigentlich sollte er an diesem Tag in der anderen Halle arbeiten“, so die Zeugin. „Deswegen hatte ich mich schon etwas gewundert.“

Dann umarmte der Mann seine 47-jährige Kollegin plötzlich – und ließ seine Hände langsam auf ihre Brüste wandern. Sie stieß ihn weg und ging schnell zu einer Kollegin die mittlerweile ebenfalls in die Halle gekommen war. „Ich dachte, das war nur ein Ausrutscher. Daher erzählte ich zuerst niemandem davon.“ Doch am nächsten Tag das Gleiche. Wieder kam der Mann früh morgens zu ihr. „Ich habe morgen Urlaub und vermisse dich schon“, säuselte er ihr ins Ohr. Dann griff er wieder nach ihren Brüsten. Doch diesmal wehrte sich die Frau, schlug dem Mann in den Bauch und er verschwand.

Die Frau meldete den Vorfall ihrem Chef und zeigte den Mann an. Vor dem Itzehoer Landgericht musste sich der 56-Jährige nun wegen sexueller Belästigung verantworten. Doch er selbst leugnete die Vorwürfe. Umarmt habe er seine Kollegin. Aber an die Brüste gefasst – „auf gar keinen Fall“.

Dass er am Ende trotzdem zu einer Geldstraße von 2100 Euro verurteilt wurde, lag vor allem daran, dass die Frau den Vorfall widerspruchsfrei und detailreich schildern konnte. „Selten war eine Zeugin so überzeugend wie heute“, so der Richter. Zugleich wies er die Zeugin darauf hin, dass in solchen Fällen neben einer Anzeige auch ein Anspruch auf Schmerzensgeld in Frage kommen könne.