Kneipensterben auch in Süderau : „Kohlscheune“ macht zum Jahreswechsel dicht

Nach 20 Jahren schließt Hedy Kahllund ihre Kneipe. Sie möchte mehr Zeit fürs Privatleben haben.

27. Dezember 2019, 14:26 Uhr

Süderau | In den vergangenen Jahren haben viele Dörfer und kleinere Städte ihre Säle verloren. Wer noch eine Dorfkneipe hatte, lernte den Wert schätzen. Kein Wunder also, dass auch die Kohlscheune in Süderau über die Jahre zu einer Institution wurde. Doch nun, nach genau 20 Jahren, schließt auch die Kohlscheune ihre Pforten.

Hedy Kalhllund will nicht ewige Wirtin sein

Chefin Hedy Kahllund ist 63 Jahre alt und möchte nicht zur „ewigen Wirtin“ werden. Außerdem hat sie wochentags ihren knapp dreijährigen Enkelsohn bei sich. „Und der geht einfach vor“, sagt sie mit entschlossener Stimme.

Am 17. März 1999 machte die Kohlscheune erstmals auf. Schnell waren zahlreiche Stammgäste gefunden, „obwohl wir nie eine richtige Küche hatten“, wie Kahllund erzählt.

Anfangs war an fünf Tagen in der Woche geöffnet, zuletzt nur noch mittwochs und auf Voranmeldung.

Zitat: In der Scheune wurde einstmals tatsächlich Kohl gelagert. Hedy Kahllund, Wirtin

1998 kaufte sie das Gebäude. Eigentlich sollten in der ehemaligen Scheune die Gerätschaften der Firma ihres Mannes gelagert werden. Doch für die Laster des Gartenbau-Teams erwiesen sich die Decken als zu niedrig. Also wurde kurzerhand umgeplant – und die Kohlscheune zur Kneipe gemacht.

Nicht nur die Frühschoppen bei Hedy Kahllund erwiesen sich als Gästemagneten. Doch die Zeiten wandelten sich, und mit ihnen die Kneipenkultur.

Zitat: Die jungen Leute kommen nicht mehr. Hedy Kahllund,

Das sei schade, aber eben nicht zu ädern. Und die Stammgäste seien älter geworden und würden sich auch nicht mehr so oft wie einst sehen lassen. Finanziell sei das kein Drama. „Eigentlich war die Kohlscheune für mich immer eher Hobby“, sagt Kahllund.

Zum Jahreswechsel soll endgültig Schluss sein. Wobei: Läuft alles wie geplant, dann wird die Kohlscheune auch zukünftig nicht leer stehen.

Gebäude verpachtet

Gerade seien die Verträge mit der Gemeinde geschlossen wurden, die Übergabe stehe kurz bevor, verrät Kahllund. Die Gemeinde habe die Scheune auf zwei Jahre gepachtet, mögliche Verlängerung inbegriffen. „Sie soll für Vereine offen stehen, und kann dann wohl auch von Privatleuten für Feiern gemietet werden.“

Die vier Wohnungen, die sich ebenfalls in dem Gebäude befänden, seien von all dem nicht betroffen.

Und so wird sie aller Voraussicht nach bestehen bleiben, die Süderauer Kohlscheune, die sich genau genommen schon auf Elskoper Gebiet befindet.

Nur der Saal, der wird wohl bald Geschichte sein. Wie so viele andere auf den Dörfern und in den kleinen Städten auch.