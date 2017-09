Grundschule Hohenlockstedt : Kohlrabi als gesundes „Pausenbrot“

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehlert 1 von 1

Kohlrabi, Äpfel und Karotten – mit Beginn des neuen Schuljahrs können die Jungen und Mädchen an der Grundschule Hohenlockstedt zweimal wöchentlich in der großen Pause kostenlos Obst und Gemüse knabbern. „Wir wurden für das EU-Programm ,Obst und Gemüse‘ ausgewählt“, sagt Schulassistentin Anja Hansen erfreut. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Kemfert schneidet sie die vom Bio-Bauernhof Schümann aus Brande-Hörnerkichen gelieferten Vitaminspender in mundgerechte Stücke, die in der Pause auf dem Schulhof dann als Fingerfood an die Schüler weitergegeben werden.

„Was gibt es denn heute Schönes?“, will Joshua neugierig wissen. Der Viertklässler hat sich nach dem Unterricht beeilt, um sich als Erster das gesunde Frühstück abzuholen. „Das Angebot wird von den Kindern super angenommen“, sagt Hansen und fügt hinzu, wie wichtig doch gerade diese Nahrungsmittel für Kinder seien. Nicht ohne Grund lautet das EU-Projekt „Gesund macht schlau“.

„Um in den Genuss dieses Angebotes zu kommen, mussten wir uns bewerben und verschiedene Kriterien erfüllen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Zengerling-Bause. Neben sozialen Gesichtspunkten taten sich bei der Bewerbung auch Fragen nach Mobilität oder gesunder Ernährung an der Schule auf. Zum anderen musste die Schule pädagogische Begleitmaßnahmen, wie beispielsweise Ausflüge auf einen Bauernhof oder ähnliches nachweisen. „Dafür erhalten wir finanzielle Unterstützung vom Land“, sagt Zengerling-Bause und ergänzt, dass die Grundschule sich seit vielen Jahren mit den Themen Gesundheit oder gesunde Ernährung auseinandersetze.

So wurde unter anderem auch schon der Ernährungsführerschein von den Schülern absolviert. In dessen Rahmen lernten sie ebenfalls viele Obst- und Gemüsesorten sowie deren Ver- oder Zubereitung kennen. „Daher möchten wir künftig auch die Schüler in die Vorbereitungen mit Schälen und Schneiden von Obst und Gemüse mit einbeziehen“, sagt die Konrektorin und erzählt, dass die Schule im Rahmen des EU-Förderprogramms auch pädagogisches Begleitmaterial zur Verfügung gestellt bekommen habe. So lernen die Schüler auch, wann welche Obst- und Gemüsesorten Saison haben. Denn es sei den Lehrkräften der Grundschule wichtig, den Kindern bewusst zu machen, dass gesunde Ernährung nicht nur wichtig, sondern vor allen Dingen lecker sei und auch Spaß machen könne.