Kohlsaison steht vor der Tür : Kohlanschnitt bedeutet viel Aufwand

Jährlich zieht das Fest tausende Besucher an. Es ist jedes Mal ein großes Spektakel, wenn die Dithmarscher Kohltage mit dem offiziellen Kohlanschnitt eingeläutet werden. Dieser findet in diesem Jahr in Friedrichskoog statt. Schon ein halbes Jahr vorher muss Landwirtschaftsmeister Hans-Jürgen Timm den anstehenden Kohlanschnitt auf seinem Hof planen und Vorkehrungen treffen. „250 bis 300 Kisten muss ich zum Nachbarn auslagern“, erklärt er.

Der 48-Jährige spricht aus Erfahrung, denn der offizielle Kohlanschnitt findet bei ihm schon zum zweiten Mal statt. „Bereits 2005 habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Veranstaltung gemacht“, erzählt er. „Damals war auch Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen vor Ort“. Für das Event wurde 2005 sogar eine Deutschlandkarte in eines seiner Kohlfelder geschnitten. Diese wurde dann von einem Hubschrauber aus fotografiert. Die Aktion organisierte eine Werbeagentur. „Das Foto war in ganz Deutschland in den Zeitungen“, erzählt Timm stolz.

Dieses Jahr ist es am 19. September wieder soweit. Um 9.30 Uhr findet der offizielle Kohlanschnitt auf seinem Hof im Altfelder Weg 54 in Friedrichskoog statt. Dafür werden Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Landrat Jörn Klimant (parteilos), die Kohlregentinnen Silke I. und Angelina I. sowie der stellvertretende Kreispräsident Norbert Zimmermann (SPD) erwartet. Zimmermann schneidet dann mit einem eigens für diesen Zweck geschmiedeten Kohlmesser den ersten Kohl. Auf dem Hof gibt es Verkaufsstände, eine Halle mit Ständen der Landfrauen sowie eine Halle mit einer Bühne und Catering. „Trotz des großen Aufwands ist die Vorfreude groß“, erzählt Timm.

Auch der Vorsitzende des Vereins zur Förderung Dithmarschens, Karl-Albert Brandt, erklärt, das Anschnittfest sei mit großem Aufwand verbunden. Der Verein ist zuständig für die Organisation der Kohltage. „Der Hof muss auch groß genug für das Fest sein“, erzählt er. „Eigentlich versuchen wir, immer neue Höfe zu finden, aber dieses Mal war es besonders schwierig.“ Deswegen findet das Fest jetzt erneut bei Timm statt.

Der Kohl ist laut Hans-Jürgen Timm dieses Jahr 14 Tage früher erntereif als normal. „Ab 1. September beginnt bei mir die Kohlernte“, erklärt er. „Im Sommer war das Wachstum sehr gut, in diesem Hochsommer leidet der Kohl jedoch etwas unter den vielen Niederschlägen. In der Region standen einige Felder unter Wasser, bei meinen Feldern hielt es sich zum Glück noch in Grenzen“. Timm rechnet mit einer guten Ernte.

Ab dem 20. September beginnt der Landwirt mit dem Einlagern des Kohls. „Eigentlich würde die Einlagerung schon ab dem 13. oder 14. September beginnen, aber aufgrund des Kohlanschnittes muss das etwas verschoben werden“, sagt Timm. „Bis dahin wird der Kohl direkt verkauft“. Ein Teil des Gemüses kommt in ein normales Lager, der andere in Kühlhäuser. Über Zwischenhändler gelangt Timms Erzeugnis dann an Handelsketten. „Ich produziere fast nur Frischmarktware, diese wird überwiegend nach Süddeutschland und Schweden verkauft“, erklärt Timm. Bis Ende Mai oder Anfang Juni reicht der Kohl in den Kühlhäusern aus. Dann warten diese wieder auf den Kohl der neuen Saison.

Hans-Jürgen Timm baut auf 21,5 Hektar Anbaufläche Weißkohl und auf 2,5 Hektar Anbaufläche Rotkohl an. Im gesamten Kreis Dithmarschen wurden 2016 auf 2000 Hektar Weißkohl und auf 400 Hektar Rotkohl angebaut, 80 Millionen Kohlköpfe konnten so geerntet werden. Timm baut auf weiteren 6,5 Hektar Möhren und auf 30 Hektar Anbaufläche Getreide an. „Außerdem besitze ich 15 Hektar Weidefläche, auf welcher 270 Mutterschafe grasen“, erklärt er. Der Bauernhof besteht seit der Eindeichung des Kooges 1936. „1960 hat mein Vater den Hof von meinem Großvater übernommen, seit 1999 leite ich den Hof“.

Info: Dieses Jahr finden die Dithmarscher Kohltage vom 19. bis zum 24. September statt. Den Auftakt der 31. Ausgabe bildet der offizielle Kohlanschnitt auf dem Hof Timm, im Altfelder Weg 54 in Friedrichskoog. Ab 9.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Markttreiben, Spezialitäten der Landfrauen und Kohlgerichten. Weitere Informationen zum Programm der Dithmarscher Kohltage im Internet unter:

www.dithmarscher-kohltage.de