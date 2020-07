Kohltage in Dithmarschen : Kohl-Anschnitt als Livestream direkt vom Acker

Wegen Corona werden die Kohltage in Dithmarschen ohne Eröffnungsfeier auskommen müssen – dennoch gibt es ein Programm.

Avatar_shz von shz.de

10. Juli 2020, 15:18 Uhr

Heide | Der traditionelle Kohlanschnitt ist in diesem Jahr nur im kleinen Kreis möglich, doch die Welt kann trotzdem in Echtzeit dabei sein. Die Technik macht’s möglich: Die Eröffnung der Kohltage wird per Livestream auf Facebook und Instagram übertragen.

In den vergangenen Jahren mehr als 3000 Besucher

In den vergangenen Jahren lockten der Kohlanschnitt und das anschließende Programm jeweils deutlich mehr als 3000 Menschen auf den gastgebenden Hof. Das ist diesmal aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Das Organisationsteam beim Verein zur Förderung Dithmarschens (VFD) sowie bei Dithmarschen Tourismus war somit zum Umdenken gezwungen – und kam auf die Idee der Direktübertragung vom Acker. Über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram können Interessierte den Start des Dithmarscher Herbstvergnügens am Dienstag, 22. September, verfolgen.

Niels Piening aus Neuenkirchen stellt Feld zur Verfügung

Für den offiziellen Termin wird Niels Piening aus Neuenkirchen ein Feld zur Verfügung stellen. Erste Techniktests bezüglich der Übertragung seien dort bereits erfolgreich absolviert worden, sagt Helene Kiehl. Laut der Marketingleiterin von Dithmarschen Tourismus wird die Veranstaltung mittels Mobiltelefonen – eines für den Facebook- und eines für den Instagram-Kanal – in die Welt gesandt. Anschließend ist eine Zusammenkunft der Gäste in einer Gaststätte geplant.

Umweltminister soll Kohl anschneiden

Wie es seit Jahren üblich ist, soll auch diesmal ein Prominenter den Kohlanschnitt vornehmen. Eingeladen ist der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Dithmarschen-Tourismus ist seit Jahren im Auftrag des VFD für das Marketing der Kohltage zuständig. Waren es bislang zum Beispiel großformatige Poster in der Hamburger S-Bahn, mit denen auf den herbstlichen Veranstaltungsreigen hingewiesen wurde, ist es in Corona-Zeiten der Livestream vom Feld. Der Anschnitt wurde sonst von der jeweiligen Verwaltung, in deren Zuständigkeitsbereich sich der gastgebende Hof befand, organisiert. Diesmal wird der VFD für die Eröffnung zuständig sein.

Kommentar

Zwar kann der Kohlanschnitt von den meisten Besuchern nur virtuell begleitet werden, doch zu den Dithmarscher Kohltagen von Dienstag bis Sonntag, 22. bis 27. September, sind Aktionen und Veranstaltungen geplant. Insbesondere erhoffen sich die Organisatoren für die teilnehmenden Gastronomen einen regen Zulauf von Tages- und Urlaubsgästen sowie Einheimischen.

ZITAT Wir standen zwischenzeitlich vor einer vollständigen Absage der Kohltage. Karl-Albert Brandt, VFD-Vorsitzender

Umso erfreulicher ist es für den VFD-Vorsitzenden, „dass die jetzt bestehenden und weiter in Aussicht gestellten Lockerungen die Kohltage, wenn auch in verschlankter Form, möglich machen“.

Nach Meinung von Haalck sei es „enorm wichtig, dass die Kohltage stattfinden“. Das Herbstevent sei bedeutsam „für den Tourismus, für die Landwirtschaft und die Gastronomie“, so der Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus.

ZITAT Wir werden ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Programm zusammenstellen. Helene Kiehl, Dithmarschen Tourismus

Letzte Abstimmungen dazu liefen noch. Beispielsweise seien ein Gewinnspiel und die Kohltage-Broschüre in Planung.