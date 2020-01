Körperverletzung und Streit

Avatar_shz von nr

01. Januar 2020, 16:49 Uhr

Brunsbüttel | Vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis Neujahr, 6 Uhr, gab es für die Beamten der Polizeidirektion Itzehoe nur 120 Einsätze (2018/19: 254), davon 49 in Dithmarschen und 71 in Steinburg. In 80 Fällen (Dithmarschen 37, Steinburg 43) waren Körperverletzung, Ruhestörung, Sachbeschädigung, Streit und Hilflosigkeit der Grund des Ausrückens der Polizei. In Brunsbüttel gerieten am Dienstag um 21.50 Uhr in der Fährstraße mehrere Personen in Streit, zunächst in der Wohnung, dann auf dem Gehweg. Von mehreren Beteiligten wurde ein 24-Jähriger schließlich bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert. Er hatte zwei Anwesende geschlagen und eine Person beleidigt. Die Polizisten brachten den Hamburger zum Itzehoer Bahnhof, von wo er die Heimreise antrat.

Nach einer Körperverletzung in der Silvesternacht vor einer Diskothek in der Koogstraße in Brunsbüttel kam ein 28-Jähriger verletzt ins Krankenhaus. Beschuldigter ist ein 21-Jähriger mit 1,49 Promille. Beim Geschädigten wurden 1,78 Promille gemessen.