Am Dienstagvormittag : Königsberger Allee in Itzehoe: Einbrecher erbeuten Bargeld

26. August 2020, 10:43 Uhr

Itzehoe | Mitten am Vormittag waren Einbrecher am Dienstag in der Königsberger Allee aktiv. Zwischen 9 und 10.50 Uhr stiegen sie laut Polizei über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Durch ein Fenster verließen sie das Haus.



Hinweise: 04821/6020.

