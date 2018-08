Schützenverein Wilster : König und Hofstaat stehen fest

Die neuen Majestäten in Wilster sind ermittelt – bleiben aber noch geheim. Die Proklamation erfolgt beim Schützenball am 8. September.

von Volker Mehmel

24. August 2018, 11:51 Uhr

Der Schützenverein Wilster von 1895 hat während eines Schießabends den neuen Hofstaat ausgeschossen. Nach der geheimen Auswertung stehen die Majestäten und ihr Gefolge fest. Allerdings werden die Namen unter Verschluss gehalten, erst beim öffentlichen Schützenball werden das Königspaar und die ihnen zur Seite stehenden Ritter und Hofdamen proklamiert.

Zu Beginn hatten das amtierende Königspaar Frank Schulczewski und Urte Schulczewski-Haß sowie Kronprinzessin Vanessa Hasch ihre Königsscheiben vorgestellt. Die Scheiben werden jedes Jahr von den Majestäten selbst gestaltet und nach dem Königsschießen erst bei der Proklamation wieder gezeigt. Das Geschwisterpaar Schulczewski hatte seine Scheiben mit Fotos von Elternhaus, dem Schützenhaus sowie Privathäusern und Arbeitsstelle verziert. Prinzessin Vanessa bemalte ihre Scheibe per Hand mit dem Vereinslogo.

Geschossen wurde nach Nummern mit der zirka 80 Jahre alten Königsflinte (Kleinkaliber) auf die Scheiben. Die Schüsse wurden vom ehemaligen Schatzmeister Jürgen Lindemann gepflockt und mit der jeweiligen Schützennummer versehen, so dass eine einfache Auswertung möglich war. Im Anschluss wurden bei einem gemeinsamen Abendessen in der Schützenhalle die Schusstechniken besprochen. Am Sonnabend, 8. September, lädt der Schützenverein alle Interessierten zum Ball in das Colosseum ein. Neben der Proklamation der neuen Schützenregenten werden auch die Pokale der Betriebs- und Vereinsschießwochen überreicht.