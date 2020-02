Statt Wirteball : Kochprofis feiern Küchenparty im Colosseum Wilster

Eine deutlich besssere Resonanz als zuletzt der Wirteball erlebte die zweite Auflage der Küchenparty.

19. Februar 2020, 16:46 Uhr

Wilster | Der Kreisverein des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Steinburg hatte Mitglieder und Personal zur zweiten Küchenparty eingeladen.

ZITAT: Wir haben früher einen Wirteball gefeiert – mit sinkenden Teilnehmerzahlen. Das neue Konzept geht auf. Ernst-Otto Prüß, Dehoga- Kreisvorsitzender

Prüß begrüßte gut 100 Gäste auf dem Saal des Colosseums. Die Köche Joachim Gnewuch vom „Gnewuch’s“ aus Horst, Sascha Brüggmann vom „Stilbruch“ aus Glückstadt, Frank Prüß vom Landgasthaus „Zum Dückerstieg“ in Neuendorf-Sachsenbande, Frank Brüdigam von „Brüdigams Wildwechsel“ in Kaaks, Alexander Mühl vom „Chili Eventhouse“ auf Amönenhöhe in Oelixdorf und Marcus Sommerfeld vom „Gasthof zur Erholung“ in Heiligenstedten hatten für ihre Kollegen ein buntes Buffet mit kleinen Snacks bereit gestellt.

Miniburger und Sushi

Stars des Abends waren Miniburger, ob mit Lachs oder mit Rinderpatty, und frisch gerolltes Sushi. Spitzkohl, farbiger Kartoffelstampf oder Ravioli, Spezialsaucen, gesponsertes Brot und Eiscreme trafen auf kritische Schlemmer.

Nach dem Essen mischten sich die Küchenchefs unter ihre Angestellten, und dann wurde gefeiert. Für Stimmung sorge DJ Gunnar mit Musik von Gestern und Heute.