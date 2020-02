Wacken : Kochkurs der Volkshochschule treibt Männern die Tränen in die Augen

Unter Anleitung von Elke Cindrik kreieren Männer ein Vier-Gänge-Menü in der Schulküche in Wacken für ihre Ehefrauen.

06. Februar 2020, 16:08 Uhr

Wacken | „Dieses Stück Fleisch muss vorsichtig behandelt werden – es will gestreichelt werden“, sagt Elke Cindrik. Seit neun Jahren bringt sie Männer wortwörtlich zum Kochen: im Volkshochschulkurs „Männer an den Herd“ in der Schulküche in Wacken.

Rund um Herd, Spüle und Arbeitsplatte haben sich die Hobbyköche verteilt und wissen genau, was zu tun ist. Während Sven Heesch sich der beiden großen Rinderfiletstücke annimmt, schälen andere mit tränenden Augen die Zwiebeln, schneiden Ingwer in kleine Stücke oder rühren vorsichtig die Kürbiscremesuppe im großen Topf. „Bevor das Filet in die Pfanne kommt, muss es von allen unerwünschten Teilen wie Sehnen oder Haut befreit werden“, erklärt Cindrik ihren Männern und schiebt einen wichtige Tipp nach: „Das Entfernte kommt aber nicht in den Müll, das wird mit angebraten und ergibt eine wunderbar geschmackvolle Soße.“

Eigentlich möchte sie aufhören. „Ich bin nun 71 Jahre alt und die Männer können mittlerweile hervorragend kochen“, sagt die Dozentin, die ihren Männern die Teilnahme an einem veganen Kochkurs vorgeschlagen hat. „Vegan, schon klar“, lacht Andreas Kruse und liebäugelt mit dem zarten Filetstück vor seinen Augen.

Die Hobbyköche bereiten ein romantisches Candle-Light-Dinner vor, um Cindrik zum Weitermachen zu motivieren. „Das ist Bestechung“ sagt diese, als die Männer sie mit einem großen Blumenstrauß überraschen. Und der zeigte Erfolg. „Okay, die zehn Jahre machen wir voll - ich bin halt nicht mehr die Jüngste und möchte eines Tages nicht von euch aus der Küche getragen werden“, lacht die Dozentin, die sich für das Abendessen, zu dem die Frauen der Köche erwartet werden, ein Vier-Gänge-Menü hat einfallen lassen. Und im kommenden Jahr wird wieder unter Anleitung von Elke Cindrik gekocht.