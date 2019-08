Volkshochschule : Kochen, Kunst und Kultur im Wintersemester

Glückstadts Volkshochschule startet mit umfangreichem Programm in das Wintersemester.

von shz.de

22. August 2019, 13:38 Uhr

Glückstadt | „Wir haben viel Neues im Programm“, sagt Gesa Borwieck mit Blick auf das Wintersemester der Volkshochschule Glückstadt.

Die Leiterin der VHS-Geschäftsstelle und ihr Team haben rund hundert Kurse, Workshops und Veranstaltungen zusammengetragen und dabei auf einen möglichst breitgefächerten Themenmix geachtet.

Ausflüge nach Hamburg

Im Herbst soll es per Bus auf Halbtagestour nach Hamburg gehen, um die Elbphilharmonie zu besichtigen. Wer lieber aktiv in die Pedale tritt, ist am 12. Oktober bei der VHS richtig, wenn es per Fahrrad von Elmshorn in die Haseldorfer Marsch geht. Neu im Programm ist die Bustour nach Hamburg-Blankenese samt Süllberg und Treppenviertel.

((Foto Borwieck))

„Nachdem der Besuch des Ziegeleiwerks so gut angenommen wurde, wollen wir am 11. Oktober die Papierfabrik Steinbeis besichtigen“, kündigt Borwieck an.

Ein magischer Abend verspricht die „Chaoszauberei“ mit Thomas Coch am 8. November zu werden.

„Doppelkopf – für jedermann“ heißt es ab dem 16. Oktober.

Nun in Glückstadt ist das Café Fingerhut, das ab September jeden ersten Sonnabend im Monat als offener Handarbeitstreff Näh-, Strick und Patchwork-Freunde ansprechen soll.

Zitat: Bereits ausgebucht sind unsere Theaterfahrten. Gesa Borwieck, VHS-Leiterin.

Im Bereich „Gesellschaft/Mensch und Familie“ bietet die Glückstädter VHS einen Workshop rund um die Pflegeversicherung an.

Wer seinen Führerschein machen möchte, ist beim Erste-Hilfe-Kursus richtig, und wer seine Kenntnisse nur einmal binnen zwei Stunden auffrischen möchte, für den gibt es den Kursus Basis-Maßnahmen in der Ersten Hilfe.

Unter Anleitung von Volker Musial läuft der Kurs zum Erwerb des Fischereischeins, der am 26. Oktober startet und acht Nachmittage umfasst.

„Eine Zeitreise an der Elbe – Vom Urstromtal bis zur Elbvertiefung“ heißt es am 8. September, wenn Natur- und Landschaftsführerin Christina Dressler die Teilnehmer zur Elbdeichwanderung einlädt.

Angebote für Tierhalter

„Tierheilkunde – Alternative Behandlungsmöglichkeiten“ heißt ein Kursus, der sich mit der Alternativmedizin für Haus- und Nutztiere beschäftigt – angefangen bei Akupunktur bis hin zur Pflanzenheilkunde.

An Haustierhalter, deren kleine Lieblinge beim Krach einer Neujahrsrakete zusammenzucken, richtet sich der einstündige Abend „Tierische Angst vor Silvester. Muss das sein?“ am 18. November.

Sprachkurse ausgebaut

Im Angebot der VHS: Plattdeutsch für Anfänger und Fortgeschrittene, „Let’s schnack English“, Spanisch sowie Dänisch für Touristen. In Zusammenarbeit mit dem Land bietet die Glückstädter VHS außerdem Sprachkurse in Deutsch für Flüchtlinge und Asylbewerber an.

Gefragte Kreativkurse

Neu im Angebot ist ein Acrylmalkursus, der sich an Anfänger und Kinder ab zehn Jahren richtet.

Im Bereich Literatur bietet Dozentin Anja Marschall ein Einführungsseminar unter dem Motto „Das Handwerk des Schreibens“ an.

Die Schreibwerkstatt von Heidrun Schaller lädt alle Anfänger und Fortgeschrittenen ein, die an kreativen Schreibanstößen interessiert sind.

Nicht fehlen im Programm der VHS darf der Foto-Club unter Regie von Heinz Klüver, der sich regelmäßig am ersten Dienstag im Monat trifft.

Gesundheitskurse fester Bestandteil im Programm

„Ein neuer Pilates-Kursus beginnt am 9. September“, kündigt Borwieck an. Die Gesundheitskurse sind ein fester Bestandteil des Volkshochschul-Angebots und reichen von Wirbelsäulengymnastik über Step-Aerobic bis hin zu Crosspower und „Bauch Spezial“. Getanzt wird auch wieder, von klassisch bis hin zu Line Dance. Und im Bereich Entspannung geht es um autogenes Training, Meditation, Tai Chi, Quigong für Frauen und Yoga.

Info: Anmeldungen: in der Geschäftsstelle der Glückstädter VHS im Wasmer Palais, Königstraße 36 (dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr), telefonisch unter 04124/81079.

Infos: www.vhs-glueckstadt.de

Kochfreunde dürfen sich auf „Heute mal Vegan“ mit Sabine Boettcher freuen, auf „Backen ohne Zucker“ und einen Biowein-Abend mit Helmut Meisberger. Wieder im Programm sind die Whisky-Seminare mit Holger Blüher.

Wem das Genießen zu sehr auf den Magen geschlagen ist, der kann am 25. November „Die Leber stärken mit der richtigen Ernährung“ buchen. Und kurz nach den Weihnachtstagen heißt es „Ab heute nehme ich ab! Auf zur Sommerfigur“.