Besitzerwechsel in Heiligenstedten : Koch-Duo übernimmt Gasthof Zur Erholung

Niklas Scharff (29) ist neuer Besitzer des Restaurants in Heiligenstedten und hat sich Marcus Sommerfeld (35) als Küchenchef an die Seite geholt. Beide setzen auf frische und saisonale Gerichte, modern interpretiert.

von shz.de

25. Juli 2019, 14:01 Uhr

Heiligenstedten | Der Gasthof Zur Erholung in Heiligenstedten wird seit elf Jahren von Birgitt Bittner geleitet, davon acht Jahre als Geschäftsführerin. Jetzt möchte sich die 52-Jährige neu orientieren und gibt bereits zum 1l. August den Gastronomiebetrieb mit Kegelbahn und großen Garten in die Hände von Niklas Scharff.

Der gelernte Koch freut sich über die Chance. „Wenn man in jungen Jahren so eine Möglich erhält, sollte man zugreifen“, sagt der 29-Jährige. Er will mit modernen Ideen frische und saisonale Gerichte präsentieren. „Mit dem jungen Team alte deutsche Küche modern interpretieren, das ist mein Ziel“, erklärt Scharff.

Dazu hat er sich Marcus Sommerfeld als Küchenchef an seine Seite geholt. Der 35-Jährige stammt aus Thüringen und hat sein Know-How in ganz Deutschland verfeinert. „Ich brauche Action in der Küche und freue mich auf die Arbeit an der Stör“, sagt er.

Geplant ist, die etablierten Veranstaltungen fortzuführen und verschiedene neue Events, wie Themenbuffets, auf den Weg zu bringen. Die beiden Männer haben ihre Zusammenarbeit bereits beim Konzert im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals ausprobieren können. „Die Chemie stimmt, wir haben gut zusammengearbeitet“, sind sich beide einig. Auch die 180 Gäste waren mit dem Drei-Gänge-Menü und dem Service zufrieden.

Niklas Scharff hofft, mehr Segler und Kanufahrer unter den Tagesausflüglern begrüßen zu können. „Unser Anleger am Störufer ist ja dafür da.“

Birgitt Bittner freut sich, den Betrieb an ein motiviertes Team zu übergeben. „Gastronomie ist eigentlich mein Leben, aber jetzt will ich erstmal zur Ruhe kommen und sehen, was kommt“, sagt die Wirtin.