Krempe feiert : „Knut, der Instrumentale“ regiert Kremper Stadtgilde

Knut Liedtke ist der neue König der Kremper Stadtgilde. Seine Ziele: ein kulturelles Festival und Marktplatz autofrei.

von Ludger Hinz

02. Juli 2019, 12:49 Uhr

Krempe | Nervosität wegen Wolken und Wind: Würden die Kremper Fahnenschwenker auf dem Marktplatz ihre in die Luft geworfenen Fahnen wieder auffangen können? Und noch viel wichtiger: Würden sie bei Seitenwind die hinterher geworfenen Zitronen mit dem Schwert in der Luft zerteilen können? Doch die Fahnenschwenker liefen zur Hochform auf und meisterten das eine wie das andere: Tusch, Applaus vom Publikum und Bonbons für die Kinder.

Bis dahin hatte die Alte Kremper Stadtgilde ihr dreitägiges Fest gefeiert. Am zweiten, dem Haupttag, schossen die Gildebrüder beim Feuerwehrgerätehaus den diesjährigen König aus. Dieser ist Knut Liedtke, flankiert von „Finanzminister“ Marco Mein und „Kultusminister“ Kai-Sönke Looft. Mit der Stadtkapelle brachten die Gildebrüder ihm, der auch am Markt wohnt, in seinem Garten ein Ständchen und holten ihn zum Umzug zum Feuerwehrgerätehaus ab.

König spielt Ukulele

Zurück auf dem Marktplatz, stellte sich der neue Hofstaat den Bürgern vor, dann ging es zu Vorstandssitzung in den Rathaussaal. Bewirtet von den Jungschaffern Joachim Ahrens und Zlatko Petrushev, wurden dort die Pläne für die Zukunft und die Beförderungen zu Altschaffern beraten. Der König erhielt den Namen „Knut, der Instrumentale“, da Knut Liedtke gerne auf der Ukulele musiziert. Von Beruf Lehrer, singt er auch im Chor. Er stellte in Aussicht, in Krempe ein kulturelles Festival zu veranstalten und den Marktplatz autofrei zu halten.

Den Ausschank übernahm erstmals die Wacken-Brauerei. „Wir schenken das Gildebier, das Kremper Braunbier, aus, das wir selber herstellen“, erläuterte Helge Pahl, einer der drei Inhaber der Wacken Brauerei. „Als alte Kremper Jungs sind wir ja geradezu prädestiniert dafür.“ Auch die ebenso beliebte wie kultige Erdbeerbowle sowie den Kremper Bittern gab es natürlich.

Zum ersten Mal stand für das rauschende Fest auch ein Zelt mit Musik zur Verfügung. Dort legte DJ Sascha Finke bis nach Mitternacht die Musik auf. „Wir haben schon am zweiten Abend große Stimmung“, freute er sich. „Da tanzen die Leute sogar auf den Tischen.“