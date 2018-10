Innenstadt in Brunsbüttel : Knotenpfad durch die Stadt

Ein neuer Wegweiser sorgt für eine unterhaltsame Verknüpfung der Brunsbütteler Sehenswürdigkeiten.

von shz.de

18. Oktober 2018, 09:39 Uhr

Palstek, Kreuzknoten, Schotstek, Achterknoten, Rundtörn – In einer Hafenstadt wie Brunsbüttel gehören Seemannsknoten zum Alltag. Künftig können sich auch Touristen und Einheimische am Binden eines Tampens versuchen – und mit ein bisschen Glück bei einem Stempelspiel sogar kleine Preise gewinnen. Seit wenigen Tagen stehen an fünf Standorten im Stadtgebiet blau-weiße „Knotentafeln“ mit einer kurzen, bebilderten Anleitung für jeweils einen Seemannsknoten. Hier dürfen sich Spaziergänger ausprobieren.

Entwickelt hat den maritimen Knotenpfad Juliane Jens, die im Januar 2019 ihre Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit beim Brunsbütteler Stadtmanagement beenden wird. „Ich habe im Vorfeld verschiedene Knoten ausprobiert“, sagt die 20-jährige Marnerin. „Da der Knotenpfad auf Kinder ausgerichtet ist, sollten die Knoten auch nicht zu schwer sein.“ Wer es schafft, das angebrachte Tau richtig zu binden, darf sich aus einem kleinen Kästchen unterhalb der Tafel den Stempel nehmen – und sein Kärtchen für das Knoten-Gewinnspiel mit einem maritimen Motiv verzieren.

Für den Knotenpfad hat Juliane Jens fünf Standorte in Brunsbüttel ausgewählt. „Die Idee war, die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt einzubinden. Beim Spaziergang kann man dann sehen, wie schön Brunsbüttel eigentlich ist.“

Die von Nina Wöhst von der Brunsbütteler Druck- und Medienmanufaktur Crossmedia-Werbung gestalteten Knotentafeln haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Spieldeck in der Kreystraße, an der Promenade (Gustav-Meyer-Platz) sowie am Rathausplatz (Koogstraße), am alten Seglerhafen (Unter dem Deiche) und vor dem Heimatmuseum (Markt) in Brunsbüttel-Ort montiert. Unterstützt wurde Juliane Jens bei der Umsetzung des Projektes auch von der Stiftung Mensch. Deren Mitarbeiter haben die Stempelkästen und die Holzpfähle gebaut.

Stadtmanagerin Anne-Merle Wulf zeigt sich begeistert von dem neuen Knotenpfad: „Das ist wirklich eine sehr schöne Idee gewesen. Und Juliane Jens hat das Projekt mit großem Engagement noch weiter entwickelt.“

Die Gewinnspiel-Karten sind in der Tourist-Info am Gustav-Meyer-Platz und im Heimatmuseum, Markt 4, in Brunsbüttel-Ort erhältlich. In der Tourist-Info müssen sie auch zurückgegeben werden.