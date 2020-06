Knochenjob mit eigenen Regeln

Ein Schlachthof-Mitarbeiter spricht über die Arbeit zwischen Blut und Fleisch und Wohnbedingungen fast ohne Intimsphäre

von Sönke Rother

28. Juni 2020, 13:39 Uhr

Eigentlich, so sagen Experten, ist die Wohn- und Arbeitssituation von Mitarbeitern an deutschen Schlachthöfen hinlänglich schon seit Jahren bekannt. Aber erst die vielfachen Corona-Erkrankungen bei zahlreichen, überwiegend rumänischen Arbeitern haben die problematischen Umstände ins Interesse einer breiten Öffentlichkeit gerückt. Die Politik kündigt Konsequenzen an: Beim Schlachten und in der Zerlegung sollen keine Subunternehmer mehr eingesetzt werden dürfen. Noch wird viel geredet und nur wenig gehandelt.

Im Gespräch mit Redakteur Sönke Rother beschreibt ein Schlachthof-Mitarbeiter, wie es bei der Schlachtung und in den kasernenähnlichen Unterkünften wirklich zugeht. Um den Interviewpartner vor möglichen Konsequenzen zu schützen, wird außer auf die Namensnennung auch auf alle Details verzichtet, die zur Erkennbarkeit beitragen könnten. Es geht um Wohn- und Arbeitsbedingungen in Schleswig-Holstein.

Sie sind bereits seit einiger Zeit in Deutschland. Arbeiten sie seit Beginn in der Fleischindustrie?

Ja, von Anfang an.

Sind Sie damals nach Deutschland gekommen, um dort zu arbeiten?

Ja.

Und seitdem leben Sie in einer Unterkunft, in der nur Schlachthofmitarbeiter untergebracht sind?

Ja, nur dort.

Sind Sie mit Versprechungen in ihrer Heimat angesprochen worden, ob Sie hier arbeiten wollen?

Ich bin über einen Bekannten hergekommen, der schon hier tätig war. Versprochen wurden damals am Anfang rund 1100 bis 1200 Euro netto im Monat, später mehr.

Erhalten Sie so viel Geld?

Normalerweise nicht ganz. Ich bin dann zum Vorarbeiter und habe nachgefragt. Es gab dann ein bisschen mehr, etwa 20 Euro im Monat.

Angestellt sind Sie bei einem Subunternehmer, gibt es da einen Arbeitsvertrag, der Arbeitszeit, Lohn und andere Einzelheiten regelt?

Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Arbeitsvertrag nicht lesen können, er war nur auf Deutsch. Das ist so üblich, wir wissen gar nicht, was wir unterschreiben.

Wurde Ihnen denn gesagt, wie lange Sie arbeiten sollen?

Nein.

Das heißt, man wird morgens abgeholt und abends sagt jemand, es ist Feierabend?

Ja, morgens gibt es eine feste Zeit, da stehen wir am Bus. Aber abends ist erst Schluss, wenn der letzte Laster weg und die Tiere verarbeitet sind.

Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag aus?

Das kommt darauf an, wie viele Tiere geschlachtet werden. Wir werden abgeholt und müssen im Betrieb in kompletter Arbeitskleidung oft fast noch eine Stunde warten, bis die ersten Tiere geschlachtet werden. Die Zeit bis dahin zählt aber nicht als Arbeitszeit. Oft geht auch das Förderband kaputt. Dann müssen wir warten, bis alles repariert ist. Die Zeit bekommen wir auch nicht bezahlt. Die gesamte Arbeitszeit beträgt dann mindestens acht Stunden, oft auch deutlich mehr. 10-, 12-Stunden-Tage sind keine Seltenheit.

Gibt es Überstunden oder Feiertagszuschläge?

So etwas wird nicht dokumentiert. Der Vorarbeiter schreibt die Stundenzettel. Niemand kontrolliert das.

Fragt keiner nach, ob die Zeit bezahlt wird oder ob es mehr Lohn gibt?

Nein, niemand traut sich nach mehr Lohn zu fragen. Dann wird gesagt, was kannst du schon machen. Für dich gibt es keine andere Arbeit. Entweder du machst das oder du kannst gehen.

Schlachtung und Fleischverarbeitung sind sicherlich ein Knochenjob, nicht nur körperlich?

Die Arbeit ist hart, und sie ist auch grausam. Mir tut oft die Seele weh, wenn ich sehe, wie die Tiere getötet werden. Aber was sollen wir machen? Es ist eben unser Job.

Ist es nicht schrecklich, den ganzen Tag nur Blut zu sehen?

Ja, und sehr ekelig. Aber es gibt auch Kollegen, die haben damit keine Probleme. Die meckern nur am Monatsende, wenn die Löhne nicht ordentlich gezahlt werden. Aber schlimmer als die Arbeit selbst, sind der Stress und der Druck, die uns die Vorarbeiter machen. Das wirkt sich auf das Miteinander aus.

Haben Sie ein Beispiel?

Wenn die Bänder mal wieder stillstehen, schreien die Kollegen, weil es nicht weitergeht. Sie wollen nach Hause und endlich ihre Arbeit hinter sich bringen. Und dieser Druck kommt von oben, allein dadurch, dass wir erst gehen dürfen, wenn das letzte Tier verarbeitet ist.

Wie sieht es mit den hygienischen Verhältnissen aus, beispielsweise in den Pausen?

Es gibt viele Bereiche, wo es sehr nass ist und viel Blut spritzt. Wenn man dort eingesetzt ist, darf man mit der Arbeitskleidung nicht in den Pausenraum. Die müssen wir dann ausziehen. Aber bei der Rückkehr nimmt jeder einfach die Kleidung, die noch am saubersten ist. Man selbst nimmt das, was übrig ist und was vorher ein anderer getragen hat.

Gibt es noch andere Beispiele?

Schürzen und Messer müssen zwischendurch vor jeder Pause gereinigt werden. Das passiert aber so gut wie nie. Dafür bleibt keine Zeit, die wird nämlich von der Pause abgezogen. Erst nach der Schicht wird das saubergemacht. Außer, wenn jemand eine Kontrolle ankündigt, dann muss sofort alles gesäubert werden.

Wie ist es mit den besonderen Corona-Auflagen?

Den Mundschutz tragen viele nicht richtig. Der liegt am Kinn oder Hals. Über der Nase trägt ihn fast keiner.

Und der Vorarbeiter sagt nichts?

Nein. Nur wenn Kontrollen angekündigt werden.

Wie ist es mit den Abstandsregeln in der Pause, werden die eingehalten?

Nein. Es wurde gesagt, dass wir Abstand halten sollten. Aber es wurde kaum eingehalten und auch nicht kontrolliert. Auch beim Transport kann der Abstand meistens nicht eingehalten werden. Es gibt zu wenig Plätze.

Wie war es denn, als der erste Corona-Fall im Kollegenkreis auftrat?

Wir hatten gehört, dass ein Kollege positiv getestet worden sein soll. Eine richtige Information darüber gab es aber nicht, nur untereinander. Dem Kollegen ging es am Montag schon richtig schlecht, aber er wurde vom Vorarbeiter gezwungen zu arbeiten. In der ersten Pause hat er gesagt, er könne nicht mehr arbeiten, er müsse zum Arzt. Ein Kollege hat ihn hingebracht. Der Arzt hat sie aber nicht reingelassen und sie mussten ins Krankenhaus. Dort wurden beide getestet.

Wurde dann im Betrieb sofort reagiert?

Nein, es wurde weiter gearbeitet. Erst am Mittwoch haben alle einen Mundschutz erhalten. Dann wurde Fieber gemessen. Erst am Donnerstag wurden alle nach Hause geschickt. Da waren schon viele mit Fieber zur Arbeit gegangen. Und viele waren infiziert.

Wie geht es den Erkrankten?

Inzwischen geht es allen wieder gut.

Wie leben Sie, wie sind die Wohnbedingungen?

Wir leben zu zweit auf 12 bis 14 Quadratmetern – Männer und Frauen getrennt. Paare dürfen zusammenleben. Aber sonst leben auch oft Fremde zusammen. Die Duschen und Toiletten sind auf dem Flur. Aber es gibt ein Waschbecken auf dem Zimmer.

Da leidet sicherlich die Privatsphäre?

Ja, auf jeden Fall.

Wird Ihnen die Miete vom Lohn abgezogen?

Uns wurde gesagt, dass nichts abgezogen wird. Aber das glaube ich nicht.

Zahlen Sie denn sonst irgendwelche Abgaben?

Nein, aber ich denke, dass die einiges vom Lohn einbehalten. Auf den Abrechnungen taucht es aber nicht auf. Das war früher anders. Aber ich sehe, dass Kollegen, die außerhalb von den Unterkünften wohnen, einige hundert Euro mehr erhalten.

Wie ist das Leben auf so engem Raum?

Ich habe mich daran gewöhnt. Die meisten sind nette Leute. Aber es gibt auch einige Ausnahmen.

Muss man auch aufpassen, was man sagt? Gibt es Spitzel?

Ja, es gibt einige, die alles dem Vorarbeiter erzählen. Die berichten sofort, wenn jemand Besuch hatte oder die Gewerkschaft da war. Aber man weiß irgendwann, mit wem man reden kann. Spätestens, wenn man das zweite Mal ins Büro gerufen wurde.

Was passiert da?

Es wird gedroht, dass man rausgeschmissen wird oder weniger Geld erhält. Man weiß dann schnell, woher der Tipp kam.

Gibt es noch andere Probleme?

Natürlich, das bleibt nicht aus. Dabei geht es oft um Sauberkeit. Gestritten wird sich, wer mit dem Reinigen dran ist und solche Dinge.

Wollen Sie in Deutschland bleiben?

Ja, wenn die Zustände besser werden, gern. Heute ist es schwer. Der Subunternehmer will Masse, der Schlachthof will zusätzlich noch Qualität und wir sind dazwischen und sollen alles leisten.

Versuchen Sie auch Deutsch zu lernen?

Es ist schwierig. In der Woche habe ich keine Zeit, am Wochenende gibt es kaum Angebote. Und einen teuren Kurs kann ich mir nicht leisten. Aber es wäre eine Idee, wenn der Arbeitgeber so etwas anbieten würde. Vielleicht tut sich da ja etwas.

Vielen Dank für das Gespräch und die offenen Worte.