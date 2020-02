Möglichkeiten der Ganztagsschule : Klosterhof-Schule Itzehoe stellt Stundenrhythmus um

Längere Unterrichtsstunden sollen zur Entspannung des Schulalltags führen.

Itzehoe | Die Klosterhof-Schule bekommt einen neuen Rhythmus. Lange galt an der Gemeinschaftsschule: Eine Stunde dauert 40, die Doppelstunde 80 Minuten. Ab dem Sommer lauten die Zahlen 45 und 90 Minuten. „Insgesamt führt das zu einer Entspannung des Schultages“, sagt Rektorin Sophie Steltner. Und zu neuen Möglichkeiten.



Ganztagsschule wird neu strukturiert





Denn für die Fünft- und Sechstklässler sei nun täglich um 12.45 Uhr Schluss, am Angebot des Mittagessens ändert sich nichts. „Das Schöne daran ist, dass wir eine Verlässlichkeit haben bei der Hausaufgabenbetreuung“, so Steltner. Ziel ist zudem, dass die 445 Schüler an einem Tag weniger Fächer haben: „Wir versuchen, vieles in Doppelstunden zu machen.“ Auch die höheren Klassen profitierten davon, was die Schulsprecherinnen Phebe Haß und Olivia Kavlak bestätigen: „Es gefällt mir besser als der jetzige Stundenplan“, sagt Phebe.

Weiterer positiver Effekt: Die Offene Ganztagsschule könne neu angestoßen werden, weil allen die gleichen Angebote gemacht werden könnten, sagt Steltner. AGs soll es wie gewohnt nach Bedarf geben, insgesamt werde die Ganztagsschule aber projekt- und schülerorientierter: „Die Schüler sollen selbst Projektinitiativen starten.“ Die Federführung hat dabei Alejandra Salgado Quevedo, die von der Bildungsgesellschaft Bibeku als Schulsozialarbeiterin an die Klosterhof-Schule gekommen ist. „Wir wollen auf die Wünsche der Schüler eingehen“, betont sie. Projekte mit kurzer Laufzeit sind möglich, intensiv will sie mit der Schülervertretung kooperieren. Die Schulsozialarbeit werde weiter gestärkt, sagt Steltner, die zudem auf Zusammenarbeit mit Partnern setzt. Zum Beispiel mit dem Haus der Jugend und seinem Platzangebot. Dort lief gerade eine Fortbildung für Streitschlichter mit 26 Teilnehmern, eine davon war Schulsprecherin Olivia. Ihr Urteil: „Äußerst interessant.“





>Für künftige Fünftklässler und ihre Eltern bietet die Klosterhof-Schule zwei identische Infoveranstaltungen mit Schulbesichtigung an: Dienstag, 11. Februar, um 17.30 und 19 Uhr.