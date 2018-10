Empfang in Glückstadt : Klönschnack mit neuen Bürgern

Erstmals hatte die Stadt Glückstadt zu einem Empfang für Zugezogene eingeladen.

von shz.de

01. Oktober 2018, 12:01 Uhr

In der Elbestadt freue man sich über jeden Neubürger und jede Neubürgerin. Und um diese Menschen ging es auf dem im Binnenhafen angelegten Museumsschiff „Greundiek“. Denn dorthin hatten Glückstadts Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder (CDU) und Stadtmanagerin Sybille Weinmann-Klinkow 409 im Jahr 2018 Zugezogene zum Neubürger-Empfang eingeladen.

Knapp 100 Personen waren der Einladung gefolgt und wurden unter Deck zunächst vom Bürgervorsteher begrüßt. „Für uns ist das auch etwas Neues und wir hoffen, Ihnen hiermit zeigen zu können, wie wichtig Sie für die Stadt sind“, sagte Rohleder. Im Jahr 2016 sei Glückstadt 11 550 Einwohner stark gewesen. Mit den Zuzügen des laufenden Jahres sei die Stadt nun schon wieder fast an der 12 000 Einwohner-Marke. „Glückstadt ist ein Juwel. Machen Sie Reklame für unsere Stadt, damit unsere Einwohnerzahl weiterhin steigt“, lautete sein Appell.

Sybille Weinmann-Klinkow betonte in ihren Grußworten, dass sie selbst oft genug umgezogen sei und dann nicht gewusst habe, was sie an dem neuen Wohnort so machen könne. „Nehmen Sie die Ihnen ausgehändigte Einwohnerbroschüre zur Hand und folgen den Angeboten“, empfahl die Stadtmanagerin.

In ihren Ausführungen ging sie kurz auf das Angebot der Stadtbücherei und das der vielen Vereine ein. „Unterstützen Sie den Förderverein unseres Schwimmbades, der es ermöglicht, dass Kinder Schwimmen lernen. Es gibt hier in Glückstadt ganz viele schöne Sachen, die Sie nun entdecken können beziehungsweise schon entdeckt haben“, sagte Weinmann-Klinkow.

Wissenswertes über die Gründerjahre Glückstadts erfuhren die Gäste dann von Kay Blohm. Der Historiker erinnerte daran, dass Christian IV. seinerzeit Geschäfte machen wollte und sich bereits ausmalte: Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Glückstadt eine Stadt und Hamburg ein Dorf. Die Anwesenden quittierten die Aussage mit einem erstaunten Raunen. „Ende des 17. Jahrhunderts war klar, dass sich die Hansestadt zum Wirtschaftsstandort entwickelt und Glückstadt eher eine Beamtenstadt bleibt“, verdeutlichte Blohm.

Zudem ging der Historiker noch auf Professor Detlef Detlefsen (1833-1911) ein. Er bezeichnete diesen als absoluten Kenner der Elbmarschen. „Dieser Professor ist auch Namensgeber für viele Sachen in unserer Stadt, wie beispielsweise das Museum oder das Detlefsengymnasium“, ließ er die Neubürger wissen.

Umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Glückstädter Chor „Die singenden Herzen“ sowie von der Musikschule Glückstadt durch Johannes Turkat am Cello sowie Shion Tonaka und Jürgen Groß mit ihren Geigen. Nach einem kleinen Imbiss schlossen sich dann noch viele interessante Gespräche mit den geladenen Gästen an.