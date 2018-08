funker in Glückstadt : Klönschnack mit Brasilien

Funkamateure aus Steinburg sind beim Lighthouse-Lightship-Weekend dabei und suchen Kontakt in die ganze Welt.

von shz.de

20. August 2018, 15:30 Uhr

Mehrere hundert, zum Teil sehr interessante Verbindungen hat die Crew der Funkamateure am Wochenende weltweit geschlossen. Die Funker hatten an der Mole am Leuchtfeuer ihr Equipment aufgebaut, um damit rund um die Welt Gleichgesinnte zu suchen. Anlass war das Event International-Lighthouse-Lightship-Weekend, das seit 1998 alljährlich die Funkamateure zu den Leuchttürmen der Welt lockt.

Der Amateurfunk wurde in den Mittelpunkt gerückt. Weltweit sind am Lighthouse-Wochenende mittlerweile fast 400 Leuchttürme mit mobilen Funkstationen besetzt. Dazu gehört das Glückstädter Leuchtfeuer. Hier hatten die Funkamateure auch diesmal wieder mehrere Antennen am und um das Leuchtfeuer installiert. „Die größte macht uns leider ein paar Probleme“, bedauerte Leo Möhlenkamp. Insgesamt war die siebenköpfige Besatzung der Funkstation jedoch zufrieden. „Angesichts der schlechten Funklage allgemein freuen wir uns über die entstandenen Verbindungen“, erklärte Peter Hecht. Besagte schlechte Funklage war bedingt durch die geringe Sonnenaktivität, die die Ausbreitungsbedingungen der Funkwellen stark beeinträchtigte. Erst in drei bis vier Jahren hoffen die Funker auf Besserung. Dennoch konnten in diesem Jahr Verbindungen bis nach Arabien und sogar Brasilien aufgebaut werden. „Einen Australier habe ich kurz gehört, konnte aber keine Verbindung aufbauen“, bedauert Hecht. Ein Highlight für ihn war die Funkverbindung zum höchsten Leuchtturm in Schweden auf Öland. Außerdem wurden die schottischen Orkney-Inseln und Stationen in Irland erreicht, wo man sich bitterlich über schlechtes Wetter beklagte. „Das ist das Schöne am altmodischen Funken, dass man sich mit seinem Partner auch mal über so Dinge wie das Wetter oder das Equipment und aufgetretene Probleme unterhalten kann“, erklärte Leo Möhlenkamp. Die modernere, digitale Funkanlage, die ebenfalls zum Einsatz kam, bietet diese Möglichkeit nicht. „Da läuft der Kontakt nur über Kurznachrichten.“ Festgehalten wurden alle Verbindungen auf Postkarten, die später zwischen den Funkstationen ausgetauscht werden.

Am Lighthouse-Wochenende funken alle über ein speziell hierfür konzipiertes Lighthouse-Rufzeichen. „Ansonsten haben wir alle unser eigenes Rufzeichen“, betont Peter Hecht. „Peter gibt es wie Sand am Meer aber DL7LPH gibt es nur einmal.“ Und das macht die Funker einmalig: Ulrich Gerlach (DF4EU), Leo Möhlenkamp (DL1BAK), Gustaf Tiedje (DC8LV) und Hans-Peter Haack (DK1IZ).