Hohe Förderung vom Land : Klinikum Itzehoe baut Infektionsstation für 16,5 Millionen Euro

Mit 15 Millionen Euro fördert das Land die neue Infektionsstation am Klinikum Itzehoe – Ende 2021 soll sie fertig sein.

Itzehoe | Als Provisorium wurde sie geschaffen, die Infektionsstation am Klinikum Itzehoe. Inzwischen ist es 13 Jahre her, dass die Container hinter dem Hauptgebäude errichtet wurden. In gut einer Woche beginnt der Abriss – so entsteht Platz für einen Neubau mit 44 Betten für 16,5 Millionen Euro.

15 Millionen davon gibt das Land für ein „herausragendes Projekt“, so Gesundheitsstaatssekretär Matthias Badenhop. Denn eine solche Station gebe es sonst nur im neuen Universitätsklinikum. Badenhop brachte den Förderbescheid, der aus dem Oktober stammt. Deshalb fiel er nicht unter das Moratorium des Landes in der Krankenhaus-Finanzierung, das bis zur Aufstellung eines neuen Planes gilt.

Noro-Virus, Influenza oder multiresistente Keime sind Gründe, warum Patienten isoliert werden müssen. Natürlich kamen die Redner am neuen Corona-Virus nicht vorbei: „Durch die Ereignisse in China hat die Station eine Aktualität bekommen, die wir weder gewünscht noch geplant haben, die aber trotzdem vorhanden ist“, sagte Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler und dankte dem Ministerium für ausgesucht gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

44 Betten, das sind doppelt so viele wie bisher auf der Infektionsstation. Wenn sie voll war, mussten Patienten in anderen Bereichen des Klinikums isoliert werden, was auch wirtschaftliche Folgen habe, unterstrich Badenhop. „Das ist fast eine tägliche Problematik“, sagte der Ärztliche Direktor Michael Kappus unserer Zeitung. Weil nur Patienten mit demselben Erreger in einem Raum liegen dürfen, blieben in den Mehrbett-Zimmern immer Plätze frei. Künftig ist die Aufteilung anders.

Der Neubau bekommt eine eigene Zufahrt für Rettungswagen, einen Raum für Eingriffe sowie Schleusen für Personal und Material und kann weitgehend abgeriegelt werden. Bei einer Epidemie könne die Station überregional zur Verfügung stehen, so der Staatssekretär. „Bundesweite Strahlkraft“ habe sie durch einen geschlossenen Bereich mit vier Betten für Patienten, die sich nicht freiwillig behandeln lassen – namentlich bei Tuberkulose. Das gibt es sonst nur in der Klinik Parsberg in Bayern.

Als „tolles Zeichen unserer gemeinsamen Arbeit hier“, wertete Reinhold Wenzlaff, Vorsteher des Klinik-Zweckverbandes, mit Blick auf die Belegschaft die Förderung aus Kiel. „Hier in Itzehoe sind wir nicht ganz so schnell wie in China“, erklärte er angesichts der Kliniken, die dort aus dem Boden gestampft wurden. Ende 2021 soll der Neubau fertig sein: „Das ist für so ein großes Projekt schon sehr sportlich.“