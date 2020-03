Klinikum: Besuche eingeschränkt

Betretungsverbot für Reisende aus Corona-Gebieten

von Delf Gravert

10. März 2020, 17:08 Uhr

Itzehoe | Die Corona-Krise hat auch im Kreis Steinburg weitere Auswirkungen: Um eine mögliche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verzögern und Risikogruppen zu schützen, hat der Kreis am Dienstag per Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot für Reiserückkehrer in bestimmten Einrichtungen erlassen. Darunter sind Schulen, Kindergärten sowie stationäre Einrichtungen wie Seniorenheime und das Klinikum Itzehoe.

Das Betretungsverbot gilt für Menschen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet nach Festlegung des Robert-Koch-Instituts (RKI) waren. Diese Definition wird laufend aktualisiert und ist online beim RKI einsehbar. Im Moment betrifft sie Italien, den Iran, Teile Chinas und Südkoreas sowie den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Eine Missachtung des Verbots ist mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld belegt.

Ausgenommen sind behandlungsbedürftige Personen. „Wer sich in einem der Gebiete aufgehalten hat und selbst eine Krankenhausbehandlung benötigt, wird gebeten, am Haupteingang des Klinikums zu klingeln und den Anweisungen der Mitarbeiter zu folgen“, erklärt Michael Kappus, Ärztlicher Direktor des Klinikums Itzehoe. Er betont, dass im Klinikum nur Patienten aufgenommen werden, die schwere Symptome aufweisen, die einer Krankenhausbehandlung bedürfen. Wer nur leichte Krankheitszeichen verspürt, ist aufgefordert, sich telefonisch an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 zu wenden.

Das Klinikum fordert auch alle anderen Besucher dazu auf, momentan auf Besuche von Angehörigen im Klinikum zu verzichten. Ausnahmen sind in Einzelfällen nach Absprache mit den Ärzten oder dem Pflegepersonal der entsprechenden Stationen möglich. Damit folgt das Klinikum einer Empfehlung des Landesgesundheitsministeriums. „Grundsätzlich sollte auf Besuche von Angehörigen in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen derzeit möglichst verzichtet werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren“, heißt es in einer Presseerklärung aus dem Kieler Ministerium.