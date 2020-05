Klinikparkplatz gesperrt

Avatar_shz von nr

05. Mai 2020, 10:26 Uhr

Itzehoe | Wegen Fräsarbeiten kommt es am Donnerstag, 7. Mai, zu Park-Einschränkungen am Klinikum Itzehoe: Der Besucher-Parkplatz P2 vor der Radiologie und der „Aufnahme Atemwegsinfektionen“ ist an diesem Tag komplett gesperrt. Patienten und Besucher werden gebeten, auf die anderen Parkplätze auszuweichen. Voraussichtlich in der Woche vom 25. Mai wird der Bereich für Asphaltierungsarbeiten noch einmal gesperrt.