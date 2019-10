Terminal in Brunsbüttel : Klimabündnis gegen LNG fordert Marine-Diesel als Schiffsantrieb

Unterm Strich sei der Treibstoff besser fürs Klima, sagt das Klimabündnis gegen LNG.

von Tobias Stegemann

09. Oktober 2019, 13:32 Uhr

Brunsbüttel | Das Klimabündnis gegen LNG reagiert mit Ablehnung und Unverständnis auf die Unterstützung aus dem Umweltministerium für den eines Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel (wir berichteten).

Zitat: LNG ist alles andere als klimaschonend. Das haben wissenschaftliche Studien immer wieder vorgetragen. Karsten Hinrichsen, Klimabündnis gegen LNG

Staatssekretär Tobias Goldschmidt hatte sich unlängst für den Bau eines Termins ausgesprochen und es als ein Projekt bezeichnet, das dem Klimaschutz nicht entgegensteht.

Hinrichsen gesteht zwar ein, dass das Flüssigerdgas sauberer als andere fossile Brennstoffe verbrennt.

„Doch wenn der gesamte Klima-Fußabdruck von LNG betrachtet wird, erkennt man sofort, dass es höchst klimaschädlich ist“, sagt er.

Schädlicher Methanschlupf

Das Entweichen von unverbranntem Methan in die Atmosphäre, der so genannte Methanschlupf, sei ebenso gefährlich und schädlich, wie durch Fracking gefördertes LNG, so Hinrichsen.

Die Gegner sind der Ansicht, dass eine Umrüstung der Schiffsflotte mehrere Jahrzehnte dauern werde.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hatte erklärt, dass 44 Prozent aller Reeder weltweit ihre Schiffe auf LNG-Antrieb umstellen wollen.

Eine Erwartungshaltung, die Hinrichsen und seine Mitstreiter nicht teilen: „Diese Antriebstechnik im Transportsektor ist viel zu teuer.“

Sie plädieren für die Nutzung von so genanntem Marine-Diesel. Dabei handelt es sich zunächst einmal um einen Treibstoff, der wie andere in Raffinerien hergestellt wird.

Zitat: Der Vorteil von Marinediesel besteht darin, dass wesentlich weniger Schwefel- und Stickoxide sowie Ruß und Staub entstehen als beim Antrieb mit Schweröl. Karsten Hinrichsen.

Mit Blick auf die gesamte Produktionskette sei Marinediesel kaum schädlicher als LNG.

Die avisierten Steuergelder, die für die LNG-Infrastruktur in Aussicht gestellt werden, würden verschwendet.

„Diese Subventionen könnten viel wirksamer für die Nutzung erneuerbarer Energien eingesetzt werden, was erheblich mehr Arbeitsplätze schaffen würde, als das LNG-Terminal“, sagt Hinrichsen.