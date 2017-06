Wahl : Kleinstgemeinde hat neuen Bürgermeister

vergrößern 1 von 2 Foto: Schwarck(2) 1 von 2

Die Gemeinde Büttel hat einen neuen Bürgermeister. Die Gemeindeversammlung, die am Dienstagabend im „Elbkrug Büttel“ tagte, wählte in offener Abstimmung den 59 Jahre alten selbstständigen Landmaschinenmeister Kurt Friedrichs einstimmig zum Nachfolger von Richard Schmidt, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Der neue Dorfchef für die nach letzten offiziellen Zahlen 34 Einwohner von Büttel wurde von Nicole Förthmann, die erst in der vorigen Sitzung der Gemeindeversammlung zur neuen erste Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt worden war, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Kurt Friedrichs war bisher zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters. In dieses Amt wurde nun der 52 Jahre alte Maschinenbauer Roman Weckel gewählt, der seit über 20 Jahren Bütteler Bürger ist. Als Nachfolger des neuen Bürgermeisters wählte die Versammlung Kai Langenberg in den Finanz-, Bau-, Wege- und Gewerbeausschuss und Jens Olems zum neuen Vorsitzenden dieses Ausschusses.

Bürgermeister Kurt Friedrichs und Nicole Förthmann sprachen dem bisherigen ersten stellvertretenden Bürgermeister Rolf Beimgraben Dank und Anerkennung für seine fast 35-jährige Mitarbeit erst in der Gemeindevertretung und dann auch in der Gemeindeversammlung aus. Rolf Beimgraben hatte ausscheiden müssen, weil er mit seiner Frau nach Wilster verzogen ist. Er war von 1982 bis 1990 Gemeindevertreter, von 1986 bis 2006 erster Stellvertreter und dann bis 2017 zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.