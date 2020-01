Feuerwehr-Einsatz : Kleinlaster bleibt in Uferböschung stecken

Glückstädter Feuerwehr muss bei der Bergung eine Seilwinde einsetzen.

von Christine Reimers

21. Januar 2020, 15:15 Uhr

Glückstadt | Technischer Hilfeeinsatz für die Glückstädter Feuerwehr am Montagabend: Im Bereich Herrenweide bestand die Gefahr, dass ein Fahrzeug in einen Graben rutscht. Als die Feuerwehrleute kurz nach 18 Uhr mit mehreren Einsatzfahrzeugen an der Herrenweide in Höhe des Umspannwerkes eintrafen, steckte dort ein Klein-Lastwagen auf einem äußerst rutschigen Behelfsweg fest.

Mitarbeiter einer Montagefirma waren am Nachmittag auf einen schmalen Weg gefahren. Dieser Weg verläuft neben dem so genannten Ziegeleigraben, der zur Trafostation der Schleswig-Holstein Netz AG führt.

Nach erfolgten Wartungsarbeiten wollten die Männer dann rückwärts wieder zurück zur befestigten Straße fahren. Die letzten Meter vor dem Ziel geriet der Transporter dann aber immer weiter in Richtung der Uferböschung des Ziegeleigrabens. Der Wagen fuhr sich dort fest und blieb mit Schlagseite stecken.

Eine Augenzeugin rief daraufhin bei der Feuerwehr an. „Wir haben das Fahrzeug zunächst mit Spanngurten seitlich so mit der vorhandenen Vegetation verbunden, dass es nicht weiter abrutschen kann“, sagt Wehrführer Ties Tießen.

Um den Transporter zu bergen, wurde die Herrenweide zwischen Stadtstraße und Neuland voll gesperrt. Ein Feuerwehrfahrzeug mit Seilwinde wurde für die Arbeiten eingesetzt. Auf diese Weise konnte der verunglückte Transporter zurück auf die Straße gezogen werden. „Weil ja immer noch die Gefahr bestand, dass das Fahrzeug weiter in Richtung Graben rutscht, haben wir mit Men-Power nach Lösen der seitlichen Spanngurte das Auto erfolgreich geschoben und gedrückt“, umschreibt Tießen den Einsatz der Feuerwehr. Das Wichtigste jedoch ist, dass bei dem Kleinlaster-Unfall weder jemand verletzt wurde noch am Transporter irgendwelcher Schaden entstanden ist.