Ausflug von Elmshorn nach Itzehoe : Kleinkind fährt alleine Zug

Grillfest zu langweilig? Ein Dreieinhalbjähriger findet die Lösung – und fährt per Zug von Elmshorn nach Itzehoe.

von Delf Gravert

05. August 2019, 16:24 Uhr

Itzehoe | Da hat jemand seinen Eltern einen ordentlichen Schrecken eingejagt: Ein dreieinhalbjähriger Elmshorner ist am Sonnabendnachmittag allein mit dem Zug aus seiner Heimatstadt nach Itzehoe gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilt, fiel der Junge dem Zugbegleiter in einem Regionalexpress auf. Am Itzehoer Bahnhof übergab der Schaffner das Kind an die Bundespolizei. Wo er herkam, konnten die Polizisten von dem Jungen nicht erfahren, berichtet Sprecher Heiko Kraft. Sie recherchierten daher über die Leitstellen und wurden in Elmshorn fündig. Dort hatten die Eltern das Kind bereits als vermisst gemeldet. „Die Familie wohnt ganz in der Nähe des Bahnhofs Elmshorn und hatte im Garten ein Grillfest veranstaltet“, sagt Kraft. „Das war dem Kurzen wohl zu langweilig, und er entschloss sich für einen Ausflug mit der Bahn.“ Nun gab es zusätzlich eine Fahrt im Polizeiauto von Itzehoe nach Elmshorn. Kraft: „Als die Eltern ihren Sohn kurze Zeit später überglücklich in die Arme schließen konnten, war dann wieder alles gut.“