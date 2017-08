Integration von Flüchtlingen : Kleingarten-Idylle für Flüchtlinge

vergrößern 1 von 1 Foto: Tietje-Räther 1 von 1

Kerzengerade stehen Gladiolen Spalier, wenn Mahmoud Alisade seinen Garten betritt. Rosa, rot und lachsfarben grüßen sie ihn gleich hinter der Gartenpforte. Trotz seiner Liebe zu bunten Blumen streift sein Blick nur kurz über die Pracht. Wenn der Pächter seine Kleingartenparzelle in Stellau betritt, ist sein Kopf voll mit Gartenideen. Ein Schmuckstück will er aus dem ehemals von den Pfadfindern genutzten Stück Land machen.

Obwohl es bereits überall grünt und blüht, findet der Vater von acht Kindern immer noch mehr zu tun. Aktuell wartet der abgesteckte Gehweg darauf, mit Waschbetonplatten belegt zu werden. In nur einem Jahr hat Alisade viel bewegt. Hinter einer grünen Hecke reckt sich im Nutzgarten allerlei erntereifes Gemüse dem Licht entgegen. Gegenüber befindet sich ein rostrot gestrichenes Gartenhäuschen mit Blumenspalier. Den penibel sauberen Gartentisch zieren Plastikdecke und Blumenpott. Am Ende des Grundstücks, mit Blick auf eine Kuhwiese, gackern Hühner vor sich hin. Eine typisch deutsche Kleingartenidylle – doch dahinter verbirgt sich ein besonderes Schicksal.

Mahmoud Alisade kommt aus Afghanistan. In umkämpften Gebiet musste er um das Leben seiner Familie fürchten. Als Drohnenkrieg und Terroranschläge immer näher rückten, blieb nur die Flucht. Dies gilt auch für Hassan Heidari, der ebenfalls eine Parzelle auf der Anlage bewirtschaftet. „Beide leben mit ihren großen Familien in Kellinghusen“, erklärt Adrian Unger. Der hauptamtliche Flüchtlingsbeauftragte im Amt Kellinghusen steht den Schutzsuchenden im Amtsbereich bei der Erledigung des praktischen und bürokratischen Lebens zur Seite. „Hauptanliegen ist die Integration in unser System“, sagt Unger. Bei den jüngeren laufe dies mittlerweile wie geschmiert. Der Nachwuchs von Familien besuche die Gemeinschaftsschule oder das regionale Bildungszentrum (RBZ) in Itzehoe. „Problematisch ist es für die älteren Menschen“, weiß Unger. Sie tun sich schwer mit dem Erlernen der Sprache und haben auch danach kaum Aussichten, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.

Düster sieht in dieser Hinsicht auch die Zukunft der fleißigen Kleingärtner aus. „Die Väter sind beide weit über 50 Jahre alt. Bis sie die Sprache beherrschen, sind sie zu alt, um einen Job zu finden.“ In solchen Fällen zu helfen, sei eine besondere Herausforderung, räumt Unger ein. Menschen, die in ihrem Heimatland ein Leben lang gearbeitet hätten, stünden plötzlich vor dem Nichts, weil es kaum Hoffnung auf einen Neustart im fremden Land gebe. „Ab einem gewissen Alter liegen die Hürden bei uns eben sehr hoch“, erklärt Unger. In solchen Fällen versucht er, auf andere Weise Perspektiven zu schaffen. Als Vorsitzender der Kleingartenanlage in Wrist/Stellau hatte er die Idee, jeweils zwei Parzellen an Flüchtlinge zu vergeben und so Integrationshilfe leisten. „2013 wurde einstimmig beschlossen, die Anlage für Asylbewerber zu öffnen“, sagt Unger. Für die Familienoberhäupter Alisade und Heidari, die beide aus dem ländlichen Raum stammen, war dies genau die richtige Aufgabe. „Und auch Therapie gegen die drohende Depression“, sagt Unger. Beide Männer mögen die erdverbundene Arbeit und legten gleich los. Fast täglich radeln sie aus Kellinghusen an, um das Land zu bestellen. Zuweilen macht Alisade einen Abstecher zum Baumarkt, wo er Gartenabteilung gerne nach Sonderangeboten bunter Blüher Ausschau hält. Raum bietet der Garten auch für das Beisammensein der Familien. „Dann kommen alle gemeinsam zu Fuß“, sagt Unger.