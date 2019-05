Heiligenstedten : Kleine Trommler verwandeln Schule in Konzertsaal

138 Kinder lernten bei Baba Copy an einem Vormittag das Trommeln – nachmittags gaben sie an der Julianka-Schule in Heiligenstedten ein Konzert.

von shz.de

26. Mai 2019, 18:12 Uhr

Heiligenstedten | Was in so einem kleinen Lieferwagen doch alles hineinpasst. 500 Trommeln zauberte Baba Copy von der Firma Trommelzauber hervor, um den Schülern in Heiligenstedten einen wirklich ungewöhnlichen Unterrichtstag zu bescheren.

Zunächst durften sich die Erst- und Zweitklässler der der Julianka-Schule im Rahmen eines Workshops an den Schlaginstrumenten probieren. In der Turnhalle übte Baba mit den Kindern verschiedenste Rhythmen. Jedes Kind hatte eine eigene Trommel. Überrascht zeigte sich der Trommellehrer, dass die meisten Kinder auch schwierigere Rhythmen trommeln konnten. Das Besondere aber war, dass es Baba gelang, auch die Kinder in seinen Bann zu ziehen, die sonst im Musikunterricht eher lustlos wirken. Zu den Rhythmen spielte er auf einer Musikanlage flotte afrikanische Lieder. Neben den Rhythmen aber lernten die Kinder einen Tanz, bei dem die Kleinen als Gazellen ihr Können zeigten, während die Dritt- und Viertklässler, die nach der Pause ihren Workshop hatten, als Elefanten und Giraffen begeisterten. Am Ende des Vormittags waren alle 138 Kinder fröhlich und freuten sich auf das Mitmachkonzert, das am Nachmittag von zahlreichen Eltern und Geschwistern besucht wurde.

Workshop und Konzert wurden vom Förderverein der Julianka-Schule finanziell unterstützt.