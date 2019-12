Horster Spenden : Kleidung an Obdachlose verteilt

Schüler der neunten Horster Klasse sammelten Spenden für Obdachlose.

von Anna Krohn

30. Dezember 2019, 15:52 Uhr

Horst | Malena Derboven (16), Paula Rieck (14) und Madleen Glismann (15) aus der 9 a der Jacob-Struve-Schule (JSS) in Horst wollten mit ihrer Projektarbeit für den 9.-Klasse-Abschluss Gutes tun: Sie riefen im Ort und auch über Facebook unter dem Motto „Keiner soll frieren“ dazu auf, dass Bürger Mützen, Schals, Socken und andere wärmende Winter-Accessoires nähen, stricken oder häkeln und ihnen spenden, auch an ihrem Stand auf dem Horster Weihnachtsmarkt Anfang Dezember (wir berichteten).

Nun haben die drei Schülerinnen all das, was sie gesammelt haben, an Obdachlose in Hamburg verteilt. Die Reaktionen auf ihr Vorhaben seien durchweg positiv gewesen und die Spendenbereitschaft groß, berichten die drei. „Wir haben selbstgemachte Mützen, Handschuhe, Socken, Stulpen, Pulswärmer und Schals bekommen, und auch Jacken, Hosen, Schlafsäcke, Isomatten, Brotdosen und Thermoskannen – insgesamt neun Kartons und sieben große Säcke voll“, berichtet Paula. Außerdem seien 520 Euro durch Spenden und ihren Zuckerwatte-Stand auf dem Weihnachtsmarkt zusammengekommen. Dieses Geld spendeten sie dem Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ sowie dem gemeinnützigen Verein „Hanseatic Help“ – und die Kleidung verteilten sie stundenlang persönlich auf der Reeperbahn, zusammen mit der Obdachlosen-Helfertruppe „Elmshorner Suppenhühner“, mit der sie gleichzeitig auch Essen ausgaben.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass so viele Menschen sich mit uns sozial engagiert haben“, sagt Paula. „Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel Erfolg mit unserem Projekt haben würden. Am schönsten fanden wir die Zusammenarbeit mit den Suppenhühnern.“ Alles, was sie während ihres Engagements unternommen und erlebt haben, halten sie im schriftlichen Teil ihrer Projektarbeit fest, die sie nun bis Mitte Januar abgeben müssen.