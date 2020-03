60 Jahre im Dienst der Kirche : Klaus Langkau – Ein bisschen Ersatz-Pastor

Der langjährige Elmshorner Priester hat in Kaaks ein neues Zuhause gefunden.

von Michael Althaus

08. März 2020, 15:22 Uhr

Kaaks | Wenn Klaus Langkau noch einmal vor der Entscheidung stünde – er würde wieder katholischer Priester werden. „In keinem Beruf ist man den Menschen so nahe“, sagt der 87-Jährige, der lange Pfarrer in Elmshorn war und heute in Kaaks lebt. Am kommenden Donnerstag ist es 60 Jahre her, dass er vom Bischof geweiht wurde und seinen Dienst angetreten hat. Den runden Jahrestag feiert er mit einer Messe am Sonnabend, 14. März, 10 Uhr, in der katholischen St.-Ansgar-Kirche in Itzehoe. Auch in Elmshorn will er noch einmal Gottesdienst halten.

Der hoch gewachsene Geistliche, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, erzählt gerne aus seinen Erinnerungen. Zwei Bücher hat er bereits über sein Leben geschrieben, das ihn an viele verschiedene Stationen führte. Ein drittes ist in Arbeit.

Langkau wurde 1932 bei Danzig geboren und nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie vertrieben. Seine Jugend verbrachte er in Lübeck, wo er sich in der Jugendgruppe seiner Kirchengemeinde engagierte. Weil ihm die Arbeit großen Spaß machte und er aus einem sehr gläubigen Elternhaus stammte, wollte er Priester werden. Er studierte Theologie in Frankfurt und Münster und wurde 1960 in Osnabrück geweiht. Dort trat er auch seine erste Stelle an, bevor er nach Nordhorn und später nach Bremen wechselte.

1971 kam Langkau als Pfarrer – also Gemeindeleiter – nach Elmshorn. In seiner 30-jährigen Amtszeit war er unter anderem für den Bau eines neuen Gemeindezentrums verantwortlich. Klaus Langkau spielte den Nikolaus für die Kleinen im Kindergarten und besuchte die Alten in den Seniorenheimen. Besonders gern erinnert er sich an die starke Kolpingsfamilie in der Krückau-Stadt.

Als er 2001 in den Ruhestand wechselte, zog er mit seiner langjährigen Haushälterin Karin Rockel nach Kaaks. In Langkaus Wohnzimmer hängen ein selbst geschnitztes Kruzifix und zahlreiche selbst gemalte Bilder. Im Garten hat er sich eine hölzerne Mini-Kapelle gebaut, in der er gelegentlich Gottesdienste feiert. Der Pensionär pflegt bewusst Kontakte im Dorf und bringt sich ein. „Ich bin in Kaaks ein bisschen der Ersatz-Pastor.“

Die aktuelle Entwicklung der katholischen Kirche sieht der langjährige Priester mit Sorge. Es gefällt ihm nicht, dass immer mehr Gemeinden zu größeren Einheiten zusammengelegt werden. „Aber angesichts des Priestermangels geht es wohl nicht anders“, meint er. Das Ausmaß des Missbrauchsskandals macht ihn fassungslos. „Das ist grausam, was dort passiert ist. Priester sind eben auch nur Menschen – mit teils sehr großen Fehlern.“

Trotzdem liebt Langkau seine Kirche, in deren Dienst er 60 Jahre lang gestanden hat. Reformen gegenüber ist er skeptisch. Den verpflichtenden Zölibat, also die Ehelosigkeit für Priester, zu lockern, sei für ihn noch denkbar. „Aber dass Frauen zu Priestern geweiht werden, kann ich mir nicht vorstellen.“ Sie könnten im Pfarrgemeinderat, als Lektorinnen oder Kommunionhelfer ebenso verantwortungsvolle Aufgaben in der katholischen Kirche übernehmen.

Auch wenn es die Gesundheit ihm nicht leicht macht, will Langkau im Festgottesdienst noch einmal Bilanz ziehen. In der Predigt will er vor allem aus seinem Leben erzählen. Den Text, so erzählt er stolz, hat er schon fertig geschrieben.