30 Jahre nach Krankenpflege-Ausbildung : Klassentreffen am Klinikum Itzehoe

Ehemalige Krankenpflegeschüler feiern das Jubiläum ihres Examens in Itzehoe.

von Delf Gravert

21. Januar 2020, 17:04 Uhr

Itzehoe | „Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen!“ Mit diesem Satz auf dem Flur im Klinikum Itzehoe fing alles an. Birgit Witt traf zufällig einen ihrer Kollegen aus der Krankenpflege-Ausbildung wieder. Die beiden kamen ins Gespräch und stellten fest: Ihr Examen liegt genau 30 Jahre zurück. Die Idee zu einem Klassentreffen war geboren.

Die Adressen der damaligen Mitstreiter wurden recherchiert und es trafen sich nun 18 der 24 ehemaligen Absolventen der Pflegeschule am Klinikum wieder. Sogar aus Nordbayern und Polen reisten zwei Teilnehmerinnen an. „Einige leben noch in Itzehoe, zwei arbeiten im Klinikum Itzehoe und die meisten haben tatsächlich beruflich mit Pflege zu tun“, fasst Birgit Witt zusammen.

Zunächst besichtigten die ehemaligen Krankenpflegeschüler die Klinikum-Itzehoe-Akademie. Schulleiterin Regina Halbleib erzählte, wie junge Menschen heute in der Pflege ausgebildet werden. „Bei uns war es noch ganz anders“, sagt Birgit Witt. „Wir hatten damals drei Tage Einführung und kamen dann direkt auf Station.“

Abends wurde dann beim gemütlichen Beisammensein in Erinnerungen geschwelgt. Es wurden Fotos des Theaterstücks angeschaut, das der mittlere Kurs damals für die Examensschüler aufführte. „Und jemand hatte Zeitungsartikel von 1990 dabei: Auf dem Bild ein fünftes Bett im Krankenzimmer, im Text die Rede von Belastungen für die Pflege – alles, worüber heute geklagt wird, war damals auch schon Thema“, stellt Birgit Witt staunend fest.