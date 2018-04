Feuerwehr Itzehoe : Klares Bekenntnis zum Neubau

Trotz stark gestiegener Kosten: Hauptausschuss gibt grünes Licht für weitere Planung der neuen Hauptfeuerwache.

von Delf Gravert

18. April 2018, 05:07 Uhr

Am Ende fiel das Votum mehr als deutlich aus: Gegen eine Stimme der UWI hat sich der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung für eine Fortsetzung der Planungen zum Bau einer neuen Hauptfeuerwache an der Kastanienallee ausgesprochen. Doch der Unmut der Politiker über die laut einer aktuellen Schätzung knapp zehn Millionen Euro Baukosten wurde in der Debatte ebenfalls mehr als deutlich.

„Warum wird in Itzehoe eigentlich immer alles teurer als zunächst angekündigt?“ fragte Karl-Heinz Zander (Grüne). Bisher stand bei der seit Jahren geführten Debatte über die Hauptfeuerwache die Summe von 6,3 Millionen Euro für einen Neubau der Zahl von 5,8 Millionen Euro für eine Sanierung der bestehenden Wache an der Hindenburgstraße gegenüber (wir berichteten). „Auf dieser Grundlage haben wir entschieden, und für mich war die geringe Differenz ein wesentliches Argument für einen Neubau“, so Zander

Dass die alten Zahlen aus einer Machbarkeitsstudie von 2015 nie realistisch waren, deutete Architekt Björn Bergfeld vom Hamburger Büro BBP an, das erst später beauftragt wurde und die aktuelle Kostenschätzung erstellt hat. „Als wir in die Planungen eingestiegen sind, ist uns sehr schnell klar geworden, dass der Raumbedarf zu dieser Summe nicht gedeckt werden kann“, so Bergfeld. Wichtige Räume zur Lagerung von Material, für Schulungen und für die Jugendfeuerwehr seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, bestätigte auch Holger Pump. Der Leiter des Amtes für Bürgerdienste warb gemeinsam mit Vertretern des Bauamtes mit Nachdruck für eine Fortsetzung der Neubaupläne. Er sei sicher, dass die 5,8 Millionen Euro für die Sanierung ebenfalls nicht ausreichen würden, sagte Pump und erinnerte an eine ganze Reihe an Mängeln am bestehenden Gebäude. Er könne nicht verstehen, wie solche „handwerklichen Fehlern“ passieren können, kritisierte Zander. „Als Verwaltung müssen wir uns teilweise den Schuh anziehen, bei der Machbarkeitsstudie nicht genau genug hingeschaut zu haben“, räumte Pump ein.

Wer denn nun garantiere, dass die Kosten nicht „nochmal um 50 Prozent“ steigen, wollte Thomas Wudtke (FDP) wissen. Die aktuelle Schätzung sei nach bestem Wissen und Gewissen und mit viel Sorgfalt erstellt worden, versicherte Bergfeld. „Eine derartige Steigerung wird es bei dem Projekt nicht mehr geben, Punkt“, erklärte auch Angela Koch, als Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt zuständig für die Kostenkontrolle bei Bauprojekten.

Der Antrag von Regina Mohr (UWI), noch einmal eine Sanierung der alten Wache zu prüfen und in der dann neu gewählten Ratsversammlung erneut über den Standort zu entscheiden, fand schließlich keine Zustimmung. Die Verwaltung bekam vom Ausschuss aber den Auftrag zu prüfen, ob eine unabhängige, externe Kostenkontrolle für das Projekt sinnvoll sei. Hamburg habe damit nach dem Desaster mit der Elbphilharmonie gute Ergebnisse erzielt, sagte Ralph Busch (CDU).

Bis zu den Haushaltsberatungen für 2019 im Herbst soll BBP nun die Planungen bis zur Bauantragsreife vorantreiben. Dann muss die Finanzierung im Haushalt gesichert werden. In den Vorplanungen sind für 2019 und 2020 bisher je vier Millionen Euro für den Bau der Wache vorgesehen.