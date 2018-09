Glückstadt : Klares Bekenntnis zum HVV

Stadtvertretung in Glückstadt spricht sich zum Beitritt an den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) aus.

Nur 30 Minuten dauerte die jüngste Sitzung der Glückstädter Stadtvertretung im öffentlichen Teil, und alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. So viel Harmonie und so wenig Diskussionsbedarf gab es lange nicht. Immerhin waren 16 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, darunter mehrere Mitteilungen. Dank der straffen Leitung von Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder, den fundierten Vorlagen der Verwaltung und den vorherigen Beratungen in den Fachausschüssen konnte schnell entschieden werden.

Wahl des Seniorenbeirates vertagt, Satzung geändert

Im Mai wurden Organisationen und Betriebe gebeten, Kandidatenvorschläge für die Wahl des Seniorenbeirates einzureichen. Eingegangen waren aber lediglich zwei Bewerbungen. Daraufhin wurde die Wahl vertagt. Die Stadtvertretung beschloss jetzt eine veränderte Satzung über den Seniorenbeirat. Um genügend Vorschläge für die fünf bis elf Mitglieder zu erhalten, sind jetzt alle Vereine, Verbände, Vereinigungen und Betriebe, die Interessen der Senioren wahrnehmen, vorschlagsberechtigt. Darüber hinaus können auch die Fraktionen der Stadtvertretung Vorschläge machen. Nicole Evers (SPD): „Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung über 60 Jahre sich stärker einbringt und durch einen aktiven Beirat eine hörbare Stimme erhält.“

Stadt befürwortet HVV-Beitritt

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung ist der Nordtarif zwar weiterhin das Ziel, als Zwischenlösung soll aber erstmal der HVV-Beitritt des Kreises Steinburg unterstützt werden. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, beschloss die Stadtvertretung eine Stellungnahme, nach der die HVV-Vollintegration zeitlich in zwei Stufen erreicht werden soll. Zuerst soll der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) durch das Land als SPNV-Aufgabenträger an den HVV übertragen werden, danach der straßengebundene Nahverkehr durch den Zweckverband ÖPNV Steinburg. Der Zweckverband hatte bereits die Aufforderung „zum Beitritt des Kreises Steinburg zur HVV GmbH“ beschlossen. Da der ÖPNV für den Schienenverkehr aber gar nicht zuständig ist, sondern das Land, muss dieser Beschluss nachgebessert werden.

Bürgermeisterin Manja Biel: „Unsere Stellungnahme ist mit dem Land abgestimmt und nach den Rückmeldungen stößt das Stufenmodell auf Zustimmung.“ Siegfried Hansen (BfG) ergänzte: „Der Zweckverband muss schleunigst nachbessern. Das Zeitfenster für den Beitritt ist schmal. Ich habe sogar das Gefühl, dass es in Kiel Widerstand gegen den Beitritt gibt.“ Auch Stefan Goronczy (FDP) setzt auf Dialog: „Wir müssen mit dem Ministerium im Austausch bleiben, um das Ziel der Vollintegration zu erreichen.“

Zuschüsse in Millionenhöhe beantragt

Aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ werden für den Zeitraum 2019 bis 2023 Städtebauförderungsmittel von 1,6 Millionen Euro beantragt und aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ Fördermittel von 2,6 Millionen Euro.