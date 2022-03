2. Basketball-Bundesliga ProA : Klare Niederlage in Tübingen: Itzehoe Eagles sind abgestiegen

Es überrascht nicht - auch rechnerisch haben die Korbjäger aus der Steinburger Kreisstadt keine Chance mehr, die Spielklasse zu halten. Nun geht es vor den eigenen Fans noch um einen gelungenen Abschied.

Itzehoe | Es ist keine überraschende Nachricht, sondern nur noch eine Vollzugsmeldung: Die Itzehoe Eagles sind abgestiegen. Das steht in der BARMER 2. Basketball Bundesliga nun auch rechnerisch fest nach zu vielen Fehlwürfen und einer am Ende überdeutlichen Niederlage bei den Tigers Tübingen. Die Partie am Mittwochabend endete 61:104 (17:26, 19:21, 14:24, 11:33)...

