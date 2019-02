Streit um Itzehoer Baugebiet : Klare Fronten am Eichtal

Zwei Bürgerentscheide zum Baugebiet Eichtal/Kratt am 17. März: Bürgerinitiative und Ratsversammlung diskutieren.

Die Fronten sind endgültig geklärt. Zweieinhalb Stunden diskutierte die Ratsversammlung am Donnerstagabend über den Bürgerentscheid zum Wohnbaugebiet Eichtal/Kratt, der am 17. März stattfindet. Alle kleineren Fraktionen schlugen sich auf die Seite der Bürgerinitiative „Rettet das Eichtal“. Ihnen gegenüber standen CDU und SPD – und setzten mit ihrer Mehrheit eine zweite, konkurrierende Frage durch. Auch über diese stimmen die Bürger am 17. März ab. Sind beide Entscheide erfolgreich, soll eine Stichfrage klären, was dann gelten soll.

Michael Ruff

Ein Baugebiet für 90 Häuser ist im Bereich der ehemaligen Kleingartenanlage geplant. Die Initiative will, dass das Gelände nach der Räumung nun unberührt bleibt. Sprecherin Christine Weber-Herfort betonte: „Es gibt nur einen Bürgerentscheid“, denn er sei ein Instrument der direkten Demokratie. Die konkurrierende Frage zielt auf ein „Ja“ zum Baugebiet. Dass sie überhaupt Bürgerentscheid genannt werden dürfe, sei der Initiative „völlig unverständlich“, so Weber-Herfort. Sie kündigte eine rechtliche Klärung an und forderte „Waffengleichheit“ bei der Information der Bürger. Dagegen argumentierte Frank-Dieter Simon aus dem Hauptamt: Der konkurrierende Entscheid sei möglich, die Initiative habe dabei kein Mitspracherecht durch eine eigene Stellungnahme. Die Kritiker wandten sich auch gegen die Formulierung der Frage durch CDU und SPD, sie sei tendenziös und suggestiv. Dazu Bürgervorsteher Markus Müller: „Das Innenministerium hat die Fragestellung nicht beanstandet.“

Christian Herold und Dirk Reinsberg wehrten sich für die Initiative gegen den „massiven Eingriff in Natur und Landschaft“ bei dem „schützenswerten Kleinod“. Argumente flogen hin und her:

❍ Es gebe keine Wohnungsnot, so die Gegner des Baugebiets, der Bedarf müsse innerstädtisch durch Nachverdichtung gedeckt werden. Dort seien Grundstücke aber in Privateigentum und nicht verfügbar, wurde dagegen gehalten. Es müsse Raum zum Bauen geben, damit sich die Stadt entwickeln könne. Auf einer Warteliste stehen weiterhin 160 Interessenten.

❍ Die Gegner: Alternativen zum Bauen würden nicht berücksichtigt, zum Beispiel ein ehemaliger Kleingarten am Ende der Sihistraße. Die Antwort: Schon gegen das dort einmal vorgesehene kleine Baugebiet hätten Anwohner protestiert.

❍ Die Gegner: Bei Erschließungskosten von geschätzt acht Millionen Euro gehe die Stadt ins Risiko und werde die Grundstücke womöglich nicht los – schon gar nicht, wie erhofft, an junge Familien, weil diese sich das nicht leisten könnten. Die Kosten seien nicht klar. Antwort von Bürgermeister Andreas Koeppen: Preise von 130 bis 180 Euro pro Quadratmeter, wie derzeit kalkuliert, seien nicht übertrieben. „Bei uns ist es fast noch günstig zu bauen.“

❍ Herold für die Gegner: Dass laut der Frage für den zweiten Entscheid ein „naturnahes“ Baugebiet geplant werde, solle Verwirrung stiften. Es seien keine ökologischen Standards angegeben. Es sei ein Versuch, auf die Initiative zuzugehen, so Koeppen. Für diese stellte Reinsberg fest: „Auch ein ökologisches Baugebiet ist ein gravierender Einschnitt.“