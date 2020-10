Kellinghusen : Klappstuhlkultur startet durch mit Filmen und Musik

Am Sonnabend sind Olaf Plotz und Stefan Back mit ihren Klängen zu hören.

13. Oktober 2020, 14:17 Uhr

Kellinghusen | Die Klappstuhlkultur Kellinghusen startet nach der Corona-Pause mit Musik und Kino in den Herbst. „In diesem Jahr sind noch drei Filmabende und zwei Musikveranstaltungen geplant“, sagt Klappstuhlsprecher David Warwick. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Midnighters werden erwartet

Musikalische Gäste sind Künstler, die teilweise ihre Wurzeln in Kellinghusen und auch schon zusammen gespielt haben. Am Sonnabend, 17. Oktober, tritt Olaf Plotz zusammen mit Stefan Back auf, am 14. November steht die Kellinghusener Band Midniters auf der Bühne. Plotz und das Midniters-Mitglied begannen vor 45 Jahren gemeinsam in einer Gruppe ihre Musiker-Karriere in der Störstadt.

Von Weltmusik bis Jazz

Plotz, der heute in Vaale wohnt, aber einen großen teil seiner Jugend in Kellinghusen verbracht hat, spielte im Laufe seines Musiker-Lebens in zahlreichen Formationen. Der erste Auftritt war im März 1975 im städtischen Haus der Jugend, wo sich Plotz auch ehrenamtlich engagierte. Damals spielte er noch Bass, heute überwiegend Percussion-Instrumente. Mit verschiedenen Gruppen und Musikern spielte Plotz seitdem immer wieder in Kellinghusen. Außerdem gibt Olaf Plotz unter anderem Trommel-Workshops und arbeitet als Musiktherapeut. Zu den wenigen Auftritten in den vergangenen Monaten zählten Gastspiele gemeinsam mit Stefan Back. Von Weltmusik bis Jazz reicht ihre musikalische Bandbreite. Während der Kieler Stefan Back Saxophon und Klarinette spielt, unterstreicht Plotz die Stücke mit melodischer Percussion auf verschiedenen Instrumenten.





INFO Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt. Anmeldungen sind erforderlich unter www.klappstuhlkultur.de