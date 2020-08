Einen Brief bei der Bank einwerfen. Keine große Sache. Doch die ältere Dame muss einen Passanten um Hilfe fragen: Wo geht wohl die Klappe auf? Der Angesprochene guckt, drückt, guckt, drückt... kein Erfolg. Aber dann: Dort ist der kleine Griff zum Anheben. Geschafft! Beide schauen sich lachend an und scherzen über ihre Geschicklichkeit. Ein kleiner Anlass bringt so eine nette Begegnung – das gefällt auch