Schleuse Kasenort : Klappbrücke in sehr gutem Zustand

Alle sechs Jahre wird die Brückenkonstruktion in Kasenort auf ihren Zustand hin vom Kreisbauamt überprüft.

09. November 2020, 09:46 Uhr

Landrecht/Stördorf | „Für ihr Alter ist die Brücke in einem sehr guten Zustand“, erklärte Matthias Brandt während der Hauptprüfung der denkmalgeschützten Klappbrücke in Kasenort. Diese gehört zu den rund 50 Brücken im Kreis Steinburg, die alle sechs Jahre einer genauen Bauwerksprüfung unterzogen werden.

Älteste Klappbrücke im Kreis

Mit Heiligenstedten gäbe es jedoch nur zwei Klappbrücken, und die in Kasenort sei die deutlich ältere. „Wenn hier die nächste Prüfung in sechs Jahren stattfindet, können wir ihren 100. Geburtstag feiern“, so Brandt.

Lediglich kleinere Schäden

Der Brückentechniker des Kreisbauamtes Itzehoe betonte, dass lediglich kleinere Schäden wie zum Beispiel Lackschäden beseitigt werden müssten. Die Verkehrssicherheit sei absolut gewährleistet. Dies bestätigte auch Bauingenieur Thomas Iwers aus Elmshorn, der für die Untersuchung der historischen Wilster-Au-Querung beauftragt wurde.

Ines Güstrau

Nach Überprüfung der Fahrspur wurde mit Hilfe eines Hubwagens die Beschaffenheit der Stahlträger in luftiger Höhe inspiziert. Um aber unterhalb der Brücke nach eventuellen Beschädigungen zu suchen, musste ein so genannter „Underbridge-Lift“ eingesetzt werden. Wegen der beengten Fläche erforderte es Millimeterarbeit für den Aufbau dieses Spezialfahrzeuges.

Anschließend konnten Thomas Iwers und Matthias Brandt trockenen Fußes die Brücke auch von unten genau begutachten. Alles verlief planmäßig.

Brücke ist gut gepflegt

Matthias Brandt lobte die gute Pflege der Brücke. Dies sei auch Schleusenwart Victor Stebner zu verdanken, der nicht nur die Schleuse, sondern auch die Brücke stets „gut in Schuss“ halten würde und mit viel Herzblut dabei sei. Denn während die Schleuse in die Zuständigkeit des Amtes Wilstermarsch fällt, zählt die Brücke als Teil der Kreisstraße 12 und ist somit Eigentum des Kreises Steinburg.

Der hatte die Klappbrücke Kasenort im Jahr 2011 aufwendig saniert. Rund 340.000 Euro flossen damals in die Instandsetzung der Klappbrücke aus dem Jahr 1926.