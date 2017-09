Klangstrom und Urschall: Gongkonzert im Kulturhof

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Delf Gravert

erstellt am 15.Sep.2017 | 11:46 Uhr

„Mild tönend und zart läutend, kraftvoll strömend, schallend und aus der Ferne donnernd – Gongs haben eine unendliche Klangvielfalt“, sagt Kirchenmusiker Peter Heeren aus Marne. Die will er am morgigen Sonntag bei einem Konzert unter dem Titel „Klangstrom & Urschall“ im Kulturhof in der Dorfstraße zu Gehör bringen. Heeren spielt auf seinen elf Gongs Werke der Komponisten Moritz N. Jansen und Kai Rudl. Für ihn ist der Gong ein Instrument, mit dem „die Grenzen der konventionellen Musikformen überwunden“ werden können. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende aber willkommen.