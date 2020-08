Itzehoer Gymnasien : KKS und AVS starten mit neuen Schulleiterinnen ins Schuljahr

Angela Kopp (49) übernimmt Leitung an der Auguste-Viktoria-Schule, Regina Hübinger (46) ist Chefin an der Kaiser-Karl-Schule.

Itzehoe | „Ich liebe die Schule sehr, ich bin total gern Lehrerin.“ Dafür hat Angela Kopp als Schulleiterin weniger Zeit, deshalb musste sie über ihre Bewerbung nachdenken. Sie entschied sich dafür – nun ist die 49-Jährige die Nachfolgerin von Norbert Hartung an der Auguste-Viktoria-Schule.

Angela Kopp ist „nordisch by nature“, wie sie sagt. Nach dem Abitur in Wedel ging sie allerdings auf Weltreise und entwickelte ein besonderes Verhältnis zu Kanada – und den Bären dort, insbesondere Eisbären. In Winnipeg war sie auch während des Studiums und danach. Ihre Fächer waren Englisch, Sport und Französisch in Kiel. Das Referendariat verbrachte Kopp in Frankfurt am Main, dann wollte sie zurück nach Schleswig-Holstein. Mit ihrem Mann lebt sie in Tornesch, Kinder hat sie nicht. Die Freizeitgestaltung ist in drei Worten beschrieben: „Yoga, Segeln, Hund.“

18 Jahre arbeitete die Pädagogin am Gymnasium in Barmstedt, zehn Jahre war sie Orientierungsstufenleiterin, zuletzt stellvertretende Schulleiterin. Es gefiel ihr bestens dort, doch wenn alles gut gehe, habe sie noch 18 Jahre bis zum Ruhestand. Halbzeit also, deshalb entschied Kopp: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die richtige Schule.“

Bei aller Freude darüber, ausgewählt worden zu sein: „Es ist eine furchtbare Zeit, um neu Schulleiterin an einer Schule zu werden“, sagt die 49-Jährige. Die Sommerferien verbrachte sie mit dem Thema Hygienekonzept, immerhin kann sie auf einer „Vorreiterrolle“ der AVS im Bereich der digitalen Bildung aufbauen. In der Zeit der Schließung habe es gut funktioniert, doch an jeder Schule gebe es immer etwas zu verbessern.

Eigene Ideen bringt Angela Kopp mit, Beispiel: „Diese Schule ist noch keine Europaschule.“ Aber es seien ohnehin alle stark belastet, und „überbügeln“ werde sie ohnehin niemanden: „Ohne mein Team komme ich nicht weiter.“ Sehr wichtig sind der AVS-Leiterin die Gemeinschaft an der Schule und Kommunikation. Ihr oberstes Ziel: „Eine Schule zu schaffen, an der Schüler Lebenschancen für sich entdecken und entwickeln können.“ Im Schulprogramm stünden die Begriffe Respekt und Toleranz: „Das ist etwas, womit man heute gut durchs Leben gehen kann.“

Auch das zweite städtische Gymnasium hat jetzt eine Leiterin: Regina Hübinger. Die 46-Jährige beendet an der Kaiser-Karl-Schule die Zeit der kommissarischen Leitung nach dem Abgang von Martin Baudach zu Jahresbeginn.

Sie tritt begeistert die neue Stelle an, sie unterrichtet sehr gern – das hat Hübinger mit ihrer AVS-Kollegin gemeinsam. „Nordisch by nature“ ist sie dafür nicht: Hübinger stammt aus Velbert in Nordrhein-Westfalen, studierte Chemie sowie Wirtschaft und Politik in Wuppertal, machte das Referendariat in Neuss und promovierte zu Chemie-Didaktik in Essen. „Ich habe mich immer weiter von Süden nach Norden vorgearbeitet“, sagt sie. Denn ab 2007 unterrichtete Hübinger am Gymnasium in Halstenbek. Mit ihrem Partner lebt sie ohne Kinder in Pinneberg, genießt Gartenarbeit und – außerhalb von Corona-Zeiten – Reisen, fotografiert, malt, läuft und fährt Rad.

In Halstenbek übernahm die Pädagogin immer mehr besondere Funktionen: Präventionskonzepte, Berufsorientierung, Studienleiterin für die Referendare. Diese Erfahrungen könne sie nun an der KKS zusammenbringen, ohne dass sie große Veränderungen plant: „Wir machen das weiter, was wir gut können.“ Denn gerade in diesen Zeiten sei ohnehin sehr viel zu tun, um Unterricht möglich zu machen.

Fast 800 Schüler hat die KKS, bei knapp 70 Lehrern fehlten noch einige, sagt Hübinger. Mehr Minuspunkte findet sie nicht an der Kultur- und Europaschule: „Die KKS ist sehr vielseitig, das finde ich toll.“ Und die Gebäude mit sehr unterschiedlichen Baujahren passten dazu. Dankbar ist Hübinger für die Handwerker, die die IT-Ausstattung des Gymnasiums verbessern und „in diesem Kalenderjahr“ für ordentliches WLan sorgen: „Für eine moderne Schule gehört das dazu.“ Digitalisierung ist für Hübinger ein wichtiges Thema, auch ohne Corona. Diese Zeit habe wichtige Erfahrungen gebracht: „Das werden wir aufarbeiten.“

Ihre Vorstellung von Schule? „Ein lebendiger Ort mit fröhlichen und lachenden Menschen, die etwas lernen.“ Sehr wichtig seien dabei auch Projekte mit der Chance, neben dem Unterricht Wissen anzuwenden und Erfahrungen zu sammeln. Ebenso bedeutsam findet Hübinger „Wertschätzung auf allen Ebenen“, denn alle müssten miteinander umgehen: „Das ist in jedem Alter wichtig.“