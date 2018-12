Kindergarten in Glückstadt : Kita marode – Neubau geplant

Kirche und Stadt sind sich einig über das weitere Vorgehen an der Nordmarkstraße. Die Stadtvertretung hat abschließendes Wort zur Finanzierung.

von Claudia Jörgens

11. Dezember 2018, 18:23 Uhr

Glückstadt | An der Nordmarkstraße soll auf dem Gelände der jetzigen evangelischen Kindertagesstätte ein Neubau für mindestens vier Gruppen entstehen und mit Platz für eine mögliche Erweiterung. Dass ein Ausbau der zurzeit dort befindlichen Gebäude nicht möglich ist, das erläuterte Diplom-Ingenieur Thorsten Schulz vom Ingenieurbüro für Bautechnik aus Elmshorn während der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses anhand einer Machbarkeitsstudie.

Die vorhandene Bausubstanz ist bereits stark sanierungsbedürftig und eine Aufstockung dieses Gebäudes in die Zweistöckigkeit statisch nicht möglich. Ingenieur Thorsten Schulz

„Die vorhandene Bausubstanz ist bereits stark sanierungsbedürftig und eine Aufstockung dieses Gebäudes in die Zweistöckigkeit statisch nicht möglich“, gab er an. Dabei war die Recherche hinsichtlich des Gebäudes nicht leicht gefallen. Unterlagen zum Baujahr sowie zur Bauweise des Hauses lagen kaum vor. Bei Ansicht der Bausubstanz an verschiedenen Stellen fiel Schulz und seinen Mitarbeitern gleich ins Auge, dass Sanierungsbedarf besteht. Sein Vorschlag war dann ein zweistöckiger Neubau mit der Möglichkeit zum weiteren Ausbau der Einrichtung mit sechs Gruppen. Dafür legte er umfangreiche Planungsunterlagen vor, die von den Vertretern der Stadt sehr begrüßt wurden. Die Kosten betragen rund zwei Millionen Euro.

Foto: Claudia Jörgens

Auch die Vertreter des Kita-Werks als Betreiber, die der Sitzung des Ausschusses beiwohnten, zeigten sich zufrieden mit den neuen Möglichkeiten. Seitens der Politik wurde vorgeschlagen, den Neubau gleich mit sechs Gruppenräumen zu bauen, anstatt später aufwendig anbauen zu müssen. Entschieden wurde, beim Neubau zumindest die Bodenplatte für den Anbau bereits mit einzuplanen, damit ein Anbau später zeit- und kostengünstig gemacht werden könne.

Termin: Der endgültige Beschluss für den Bau wird in der Sitzung der Stadtvertretung am Mittwoch, 19. Dezember, ab 19 Uhr im Rathaus fallen.

Die neue Kindertagesstätte wird zunächst Platz bieten für vier Gruppen, wobei bereits bei der Planung auf verschiedene Gruppenzusammensetzungen Rücksicht genommen wurde. „Die Größe der Räume ist so ausgelegt, dass dort sowohl Regelgruppen, als auch Krippen- oder Mischgruppen untergebracht werden können“, erklärte Thorsten Schulz.

Neben viel Platz für die Gruppenräume gibt es außerdem zahlreiche Neben- und Mehrzweckräume und genügend Platz zum Spielen im Außenbereich. Insgesamt werden rund 1000 Quadratmeter an Innenraumfläche sowie rund 1500 Quadratmeter im Außenbereich benötigt und mit dem Neubau dann auch zur Verfügung stehen. Mit eingeplant sind auch zehn Parkplätze vor dem Haus. Die Inbetriebnahme des neuen Hauses könnte, laut Planungen des Sozialausschusses, zum August 2020 erfolgen.